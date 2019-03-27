Это надо видеть: американский художник создает потрясающие скульптуры из LEGO

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Скульптура Натана Савая
Скульптура Натана Савая / Instagram

LEGO – это не только культовый конструктор, но и материал для строительства целых миров. В том числе и художественных. К такому выводу пришел американский художник Натан Савая, который создает невероятные скульптуры из LEGO, выведя использование последнего на совершенно новый уровень.

Ранее Савая был юристом в одной из корпораций Нью-Йорка. Когда решил уволиться, чтобы полностью погрузиться в творчество, пришлось пройти через собственные сомнения и критику со стороны друзей и семьи, пишет Daily Art.

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Натан Савая со своей скульптурой

"Когда я был юристом, я быстро понял, что мне удобнее сидеть на полу, создавая скульптуры, чем быть в зале для переговоров. Мои личные конфликты и страхи, вместе с глубоким стремлением к всеобщему счастью, проложили путь к тому, чтобы стать полноценным художником", – рассказал скульптор.


Скульптура Натана Савая

Сначала Савая приходил домой и использовал создание скульптур как способ расслабиться. А потом занятие его так поглотило, что, несмотря на все, он уволился и с головой ушел в мир LEGO. Художник утверждает, для для него это очень естественно – мысленно разбивать все, что он видит на прямоугольники, и воспроизводить с помощью конструктора.


Скульптура Натана Савая


Скульптура Натана Савая

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nathan Sawaya (@nathansawaya)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nathan Sawaya (@nathansawaya)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nathan Sawaya (@nathansawaya)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nathan Sawaya (@nathansawaya)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nathan Sawaya (@nathansawaya)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nathan Sawaya (@nathansawaya)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nathan Sawaya (@nathansawaya)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nathan Sawaya (@nathansawaya)

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Исскусство Новости культуры
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