Это отвратительный проект, – Оля Полякова остро раскритиковала "Холостяк": видеодоказательсто

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Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram/ @polyakovamusic

Знаменитая украинская певица Оля Полякова поделилась со своими поклонниками впечатлениями от просмотра одного из эпизодов шоу "Холостяк". Звезда резко высказалась относительно участников, их поведения и всего проекта в целом.

Свое возмущение после просмотра одного из эпизодов реалити-шоу проекта "Холостяк" Оля Полякова опубликовала на странице в Instagram. Певица заявила, что смотрела проект впервые, поэтому в своем видеообращении не смогла сдержать эмоций ярости и удивления.

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Я против, чтобы наши дочери смотрели на это и воспроизводили эту модель поведения,
прокомментировала Оля Полякова.

В видео она обратилась к девушкам, которые участвуют в проекте. "Куча баб борется за одного, такого себе мужика. Вы сошли с ума? Вы еще сражаетесь за него, предъявляете какие-то претензии. Он вас за это изгоняет из проекта. Это вообще что такое?" – с таких слов украинская звезда начала свой монолог.

После чего поставила вопрос, знают ли девушки, патриархальная чушь уже давно закончилась и осталась в XX веке. Оля назвала проект отвратительным и заверила, что он унижает достоинство женщин.

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Музыка Оля Полякова Холостяк 9 сезон смотреть онлайн
Источник: LifeStyle 24
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