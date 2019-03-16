Юлия Началова выступала на оккупированном Донбассе

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Юлия Началова выступала на оккупированном Донбассе
Юлия Началова выступала на оккупированном Донбассе / СМИ сепаратистов

Умершая российская певица Юлия Началова при жизни выступала в оккупированных пророссийскими боевиками Донецке и Луганске. Так, известно о выступлениях исполнительницы на Донбассе летом 2018 года.

 

Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет в Москве. Артистки не стало после ее борьбы с рядом болезней и осложнений от них. Точную причину смерти Началовой пока никто не объявлял. Однако это может быть острая сердечная недостаточность, отек мозга и отказ внутренних органов, которые возникли из-за осложнения подагры (отложение в различных тканях организма кристаллов мочевой кислоты).

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Началова пела на концерте ко дню защиты детей в оккупированном Донецке 2 июня 2018 года. Кроме нее, выступали российская группа "Премьер-министр" и экс-солистка группы "Тату" Лена Катина.

Началова, тогда рассказывала, что в оккупированном Донецке особая атмосфера.

Могу сказать вашему городу много комплиментов. Он замечательный! У вас очень много положительных и добрых людей. Получаю колоссальное удовольствие, находясь в Донецке,
– заявляла российская исполнительница.

Юлія Началова концерти Донбас Донецьк

Выступление Юлии Началовой в оккупированном Донецке

За свои выступления на оккупированных территориях Началова попала в базу украинского сайта "Миротворец". Там ей вменяют сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию на Донбассе, сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями и участие в пропагандистских мероприятиях России.

Юлія Началова Миротворець

Информация о Юлии Началовой на сайте "Миротворец"

Что такое "Миротворец"?
Это – неправительственная организация, которая занимается исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Ресурс составляет и публикует в открытом доступе базу, где указаны персональные данные людей, которые считаются сепаратистами или "агентами Кремля".

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Умерла Юлия Началова: биография российской певицы
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Теги: Новости России LifeStyle Потери Война на Донбассе Новости Донецка Музыка Новости LifeStyle
Источник: 24 канал
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