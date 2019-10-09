Юлия Санина рассказала, какие необычные просьбы прописывает группа The Hardkiss в своем райдере

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Юлия Санина из группы The Hardkiss
Юлия Санина из группы The Hardkiss / Instagram / @the_hardkiss

Украинская исполнительница Юлия Санина из рок-группы The Hardkiss стала гостьей нового выпуска программы "Слава +" на ютуб-канале "Люкс ФМ". Там звезда рассказала об интересных деталях работы с заказчиками и объяснила, от чего зависит цена их выступления.

По словам фронтвумен, в райдере группы The Hardkiss есть шоколад, конфеты M&М's и некоторые организационные моменты. В частности, речь идет о паузе в 1-2 минуты перед их выступлением, которую должен обеспечить ведущий.

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Также на площадке должно быть темно и после выступления The Hardkiss не должна звучать музыка. Юлия Санина пояснила, что "это все настраивает зрителей на определенный лад". Что касается цен на выступления, то артистка поделилась, что группа довольно часто выступает на корпоративах и цена стартует от 10 тысяч долларов. Хотя цена может меняться.

Это очень зависит от выступления. Если это день города или какая-то площадь, то это может быть гораздо меньше. Если это нам интересно, то это может быть меньше. Если это просто корпоратив – это может быть гораздо больше,
– призналась Санина.

Больше о романтике в отношениях с мужем, воспитании сына и новом акустическом туре группы The Hardkiss – в новом выпуске "Слава +".

Смотрите новый выпуск "Слава +" с Юлией Саниной из The Hardkiss:

 

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Теги: LifeStyle The Hardkiss
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