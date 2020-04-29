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Кайли Дженнер показала аппетитные формы в купальнике возле бассейна: соблазнительные фото

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Кайли Дженнер загорает
Кайли Дженнер загорает / Instagram / @kyliejenner

Американская миллиардерша Кайли Дженнер уже давно соблазняет поклонников своими пышными и одновременно подтянутыми формами тела. Сейчас звезда находится в изоляции со своей лучшей подругой и дочкой, впрочем не забывает радовать фанатов новыми фото в купальниках.

Известно, что пляжный сезон в Калифорнии давно начался, поэтому Кайли присоединилась к числу тех, кто хочет поскорее позагорать в домашних условиях. Ее тело уже успело покрыться бронзовым оттенком, но Кайли на этом не останавливается. Два дня назад звезда показала в инстаграме, как правильно и в то же время игриво наносит на грудь и тело спрей для загара, а уже вчера продемонстрировала свои формы, сидя в роскошном бассейне.

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Допис, поширений Kylie ? (@kyliejenner)

 

Неизвестно, в каком имении сейчас находится Кайли, но место отдыха не может не поражать – удобные диваны и лежаки, большие бетонные кабины для отдыха, шторы, за которыми можно спрятаться от пылающего солнца, и несколько бассейнов. Но особое внимание привлекают кадры с Кайли, которая удобно забралась на перегордку между бассейнами, сексуально изгибаясь для фотоснимков.

Для просмотра всех фотографий листайте вправо:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie ? (@kyliejenner)

 

Она надела раздельный купальник с принтом радуги, который волшебно блестел на солнце. Свои волосы, которые она в последнее время приблизила к натуральному цвету, распустила, а завершила образ солнцезащитными очками. "Тако-вторник", – написала Кайли под фото, вспомнив блюдо мексиканской кухни "тако", которое она, наверное, вчера пробовала с подругой Стейси.

Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Новости LifeStyle LifeStyle Кайли Дженнер
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