Как две капли: Маша Ефросинина показала свою маму – фото

Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала поклонникам в социальных сетях редкий снимок со своей мамой Людмилой.

Семейное фото Маша опубликовала на своей странице в Instagram.

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Ефросинина поздравила ее с днем ​​рождения 25 января. Что интересно, поклонники телеведущей были поражены сходством Маши с матерью.

Будь я маленькой девочкой, или девочкой с двумя детьми – для меня ты всегда пахнешь мамой! С днем ​​рождения, моя удивительная и ни на кого не похожая,

– говорится в подписи к фото.

На другом снимке Маша позирует в домашней одежде вместе с мамой, сестрой Елизаветой Ющенко и их детьми.

"У мамы дома на кухне так хорошо", – отметила Ефросинина, процитировав песню Потапа и Насти Каменских.



Маша Ефросинина с семьей / Instagram / @mashaefrosinina



Мама Маши Ефросининой Людмила / Instagram / @mashaefrosinina