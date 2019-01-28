Как две капли: Маша Ефросинина показала свою маму – фото
Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала поклонникам в социальных сетях редкий снимок со своей мамой Людмилой.
Семейное фото Маша опубликовала на своей странице в Instagram.
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Ефросинина поздравила ее с днем рождения 25 января. Что интересно, поклонники телеведущей были поражены сходством Маши с матерью.
Будь я маленькой девочкой, или девочкой с двумя детьми – для меня ты всегда пахнешь мамой! С днем рождения, моя удивительная и ни на кого не похожая,
– говорится в подписи к фото.
На другом снимке Маша позирует в домашней одежде вместе с мамой, сестрой Елизаветой Ющенко и их детьми.
"У мамы дома на кухне так хорошо", – отметила Ефросинина, процитировав песню Потапа и Насти Каменских.
Маша Ефросинина с семьей / Instagram / @mashaefrosinina
Мама Маши Ефросининой Людмила / Instagram / @mashaefrosinina