Как Мелания Трамп и голливудские звезды отреагировали на пожар в Нотр-Даме: фото

В понедельник, 15 апреля, все СМИ взорвались резонансной новостью: украшение Парижа, знаменитый Нотр-Дам загорелся. Пожар удалось ликвидировать за 9 часов. На такую весть отреагировали мировые лидеры и представители шоу-бизнеса.

Сеть заполнена щемящими сообщениями о Соборе Парижской Богоматери. Первая леди США Мелания Трамп, экс-президент Барак Обама, актеры Энн Хэтэуэй, Идрис Эльба, Сальма Хайек и другие знаменитости отреагировали на пожар в Нотр-Даме. Как звезды прокомментировали инцидент – смотрите в подборке журналистов LifeStyle 24.

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Мелания Трамп

Первая леди США сразу же отреагировала на пожар во Франции. Мелания Трамп показала фото с визита в Собор Парижской Богоматери. К фото она добавила слова поддержки для всех французов.

Мое сердце разбито с жителями Франции после пожара в Нотр-Даме. Молюсь за безопасность каждого,

– написала Мелания Трамп.

Энн Хэтэуэй

"Знаю, что это вдохновенное изображение божественное. Знаю, что это благословенное место созданное руками человека – интерпретация таинственного, непознанного и неопределенного, и хотя вид пожара вызывает слезы на моих глазах, я знаю, что даже пламя не может уменьшить святость этого места . Но только не оно. Пожалуйста. Только не оно", – написала в ужасе актриса Энн Хэтэуэй.

Барак и Мишель Обама

"Нотр-Дам – одно из величайших сокровищ мира, и наши мысли с народом Франции в это время скорби. Человеку свойственно грустить, когда он видит, что потеряна история, но ему еще и свойственно восстанавливать все, насколько это возможно", – написал Барак Обама.

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Бывшая первая леди США Мишель тоже рассказала о своем первом путешествии в Париж, которое состоялось еще в школьные ее годы.

"Я никогда не забуду первый раз, когда зашла в собор Нотр-Дам. Я была подростком в школьной поездке в Париж. Это было мое первое международное путешествие... Но от величества Нотр-Дам – истории, артистизма, духовности – перехватывает дыхание. Чувство было неописуемое – место, которое поднимает к высшему пониманию того, кто мы есть и кем мы можем быть... Сегодня мое сердце болит вместе с жителями Франции", – добавила Мишель Обама.

Нэнси Синатра

"Любимый Собор Парижской Богоматери. Шпиля больше нет. Это как смотреть на то, как умирает тот, кого ты любишь", – с болью написала певица Нэнси Синатра.

Сальма Хайек

Голливудская актриса Сальма Хайек тоже отреагировала на пожар в Нотр-Даме. По информации западных СМИ, звезда готова пожертвовать 100 миллионов евро на реставрацию величественного памятника архитектуры.

"Как и многие другие, я в глубоком потрясении и печали от того, что красота Нотр-Дама превращается в дым", – написала она в Instagram.

Что известно о пожаре в Соборе Парижской Богоматери: смотрите видео