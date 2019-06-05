Как носить классические костюмы: эффектный пример Елены Зеленской

Елена Зеленская в предвыборной кампании не избегала публичных выходов и поддерживала мужа на всех важных этапах. Теперь, когда Владимир Зеленский стал президентом, первая леди Украины взялась выполнять свои обязанности и отправилась с ним в первую международную поездку в Брюссель. Там глава государства уже успел заявить о курсе Украины в Европу и НАТО, а Елена продемонстрировала стильный наряд.

Первая леди Украины предстала перед камерами в брючном костюме и белоснежной футболке. К трендовой одежде Елена Зеленская подобрала кроссовки и стильную коричневую сумку. В Брюсселе она встретилась с главой Миссии Украины при НАТО Инной Пристайко и женой посла Украины в Бельгии Тамарой Точицкой.

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Елена Зеленская в Брюсселе / Instagram / @olenazelenska_official



Стиль первой леди Украины / Instagram / @olenazelenska_official

Но это не единственный костюм в гардеробе первой леди Украины. Раньше она представала перед камерами в красном наряде с удлиненным пиджаком, который сочетала с черной блузкой. А вот на избирательный участок Елена Зеленская пришла в мятном костюме с белой футболкой.



Владимир Зеленский с женой Еленой / Getty Images

Выборы президента Украины: стиль Елены Зеленской / Getty Images

Вероятно, костюмы станут своеобразной визиткой Елены Зеленской. В то же время в одном немногочисленных интервью первая леди Украины призналась, что ее образ – это отражение собственного видения стиля, ведь она не стремится подражать другим первым леди.

В любой стране первая леди – это женщина, которая играет важную роль в жизни президента. Что касается имиджа, я не пытаюсь следовать чьему-то стилю и не стараюсь кого-то копировать. Чтобы понимать какие-то протокольные нюансы и вникнуть в эту тему, я, конечно, посмотрела несколько фотографий, но не больше,

– отметила Елена.



Елена Зеленская на инаугурации президента Украины / Instagram / @olenazelenska_official