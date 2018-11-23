Как проходит Черная пятница в Украине: журналистка рассказала детали

23 ноября в Украине проходит Черная пятница. Отметим, что украинские продавцы не предлагают людям чрезвычайно больших скидок, однако люди признаются, что очень рады хотя бы немного низким ценам.

Не смотря на умеренные цены, людей очень много даже в середине рабочего дня, рассказала корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

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Преимущественно покупатели предлагают своим клиентам скидки около 15-20-30%. Украинцы уверяют, что такие скидки и ожидали, ведь большим скидкам не доверяют. Они говорят, что если продавцы предлагают огромные скидки, то скорее всего, этот товар уже не нужен – это какие-то остатки предыдущих сезонов или неходовые размеры.



Покупка одежды / фото sunmuseum

Тем не менее украинцы очень экономны, поскольку говорят, что не готовы тратить деньги за ненужный товар даже при условии, если вещь стоит полцены.



Черная пятница / фото engbu

Поражает и то, что молодые украинцы идут в ногу со всем Западным миром – дают "вторую жизнь" одежде и обуви. Люди подтверждают, что готовы покупать уже ношенную одежду, если она будет в хорошем состоянии. А также признаются, что могли бы и свою одежду продавать в интернете другим покупателям.



Одежда "второй жизни" / фото mukachevo.net

Добавим, что в Европе сейчас проходит акция, участники которой призывают в этот день вообще отказываться от покупок, тем самым повышать культуру потребления товаров. Ведь, по их словам, наши мировые ресурсы ограничены, а в других странах есть люди, которые не могут себе позволить хотя бы чего-то необходимого.

Напомним, в торговом центре в штате Алабама в "Черную пятницу", которая началась ночью 22 ноября, покупатели начали ссориться. Тогда через некоторые время один из них открыл огонь. В результате действий стрелка ранения получили 18-летний парень и 12-летняя девочка.