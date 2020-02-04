Какие звезды будут вручать Оскар-2020: полный перечень

92-я церемония награждения Оскар-2020 состоится меньше, чем через неделю. В ночь на 10 февраля фанаты узнают, получат ли их любимцы желаемые награды. А пока продюсеры премии назвали звезд, которые будут вручать награды представителям кино.

Известно, что нынешняя премия Оскар уже в третий раз в истории будет проходить без ведущего. Прошлогодний опыт положительно сказался на самой церемонии и телетрансляции, поэтому организаторы премии приняли решение обойтись без него и в 2020 году.

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Среди знаменитостей, имена которых опубликованы на сайте кинопремии Оскар, представлены имена более 30 звезд, которые будут вручать заветные статуэтки. Что интересно, из них – большинство женщин, что может быть следствием секс-скандала, который начал развиваться в конце 2017 года и продолжается до сих пор.

Имени звезд, которые будут вручать Оскар-2020:

Киану Ривз, Галь Гадот, Сигурни Уивер, Дайан Китон, Джеймс Корден, Шая ЛаБаф, Пенелопа Круз, Стив Мартин, Биана Фельдштейн, Тимоти Шала, Джордж Макей, Мая Рудольф, Зак Готзаген, Сальма Хайек, Бри Ларсон, Магершала Али, Марк Руффало, Спайк Ли, Ребел Уилсон, Рэй Романо, Зази Битц, Оливия Колман, Минди Калингу, Реджина Кинг, Джулия Луи-Дрейфус, Рами Малек, Лин-Мануэль Миранда, Энтони Рамос, Келли Мари Трен, Кристен Уиг, Уилл Феррелл и Уткарш Амбудкар .

Добавим, что на сцене Оскара-2020 выступят такие звезды, как Элтон Джон, Билли Айлиш и Идина Мензел.