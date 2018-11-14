Катя Бужинская сделала эксклюзивный подарок Вселенскому Патриарху Варфоломею: фото

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Катя Бужинская на встрече со Вселенским Патриархом Варфоломеем
Катя Бужинская на встрече со Вселенским Патриархом Варфоломеем / Пресс-служба PR4Ukraine

Известная украинская певица Катя Бужинская решила подарить Вселенскому Патриарху Варфоломею эксклюзивный символический подарок. Артистка вместе с детьми вручила церковному деятелю "Книгу Добра".

Известно, что сейчас Катя Бужинская в турецком Стамбуле. Туда певица отправилась в сопровождении представителей фонда "Чистые сердцем" и детьми со всей Украины, которые потеряли на войне родителей.

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Во Всемирный день добра особая делегация имела возможность встретиться со Вселенским патриархом Варфоломеем, который живет в Стамбуле и фигура которого обсуждается в связи с предоставлением томоса. Церковный деятель получил в подарок эксклюзивную книгу, которяа символично подчеркнула день встречи.

Знаковое событие! Вселенский патриарх Варфоломей принял от детей из Украины "Книгу Добра". Также Его Святейшество благословил всех юных послов добра и мира,
– поделилась впечатлениями Катя Бужинская.

Как рассказала артистка, после вручения книги Варфоломей пообщался с украинскими детьми и благословил их.

Отныне "Книга Добра" есть в личной библиотеке Варфоломея и в Ватикане. Кроме этого, издание вскоре появится в современной Александрийской библиотеке и в американской столице Вашингтоне.

Катя Бужинська Стамбул томос Вселенський Патріарх Варфоломій
Катя Бужинская на встрече со Вселенским патриархом Варфоломеем / пресс-служба PR4Ukraine

Українці Туреччина томом Варфоломій
Встреча со Вселенским патриархом Варфоломеем / пресс-служба PR4Ukraine

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Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

Теги: LifeStyle Музыка Литература Новости Турции Религия
Источник: 24 Канал
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