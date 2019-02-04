Ким Кардашян рассмешила сеть снимком со спящим Канье Уэстом
Звезда реалити-шоу и социальных сетей Ким Кардашян показала забавное селфи со своим мужем. рэпером Канье Уэстом.
Новый снимок Кардашян опубликовала на своей странице в Instagram.
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На фотографии Ким позирует на фоне Канье, который спит на заднем сидении автомобиля. "То же самое", – отметила она в подписи.
Поклонники светской львицы облюбовали селфи и в комментариях заявили, что это выглядит очень смешно.
"Спящий Канье – мое настроение по жизни", "Никто не может будить Канье", "Он не разозлился, когда увидел это фото?"– пишут пользователи в сети.
Ким Кардашян и Канье Уэст / Instagram / @kimkardashian
Источник: 24 канал
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