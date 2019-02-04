Ким Кардашян рассмешила сеть снимком со спящим Канье Уэстом

64 Читати новину українською
Ким Кардашян и Канье Уэст
Ким Кардашян и Канье Уэст / Instagram / @kimkardashian

Звезда реалити-шоу и социальных сетей Ким Кардашян показала забавное селфи со своим мужем. рэпером Канье Уэстом.

Новый снимок Кардашян опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Два года вместе: Дженнифер Лопес трогательно поздравила любимого с годовщиной отношений

На фотографии Ким позирует на фоне Канье, который спит на заднем сидении автомобиля. "То же самое", – отметила она в подписи.

Поклонники светской львицы облюбовали селфи и в комментариях заявили, что это выглядит очень смешно.

"Спящий Канье – мое настроение по жизни", "Никто не может будить Канье", "Он не разозлился, когда увидел это фото?"– пишут пользователи в сети.

rsv rfhlfizy
Ким Кардашян и Канье Уэст / Instagram / @kimkardashian

Теги: LifeStyle Канье Вест Ким Кардашян
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Китайский Новый год 2019: особенности празднования
сегодня 11:20 Китайский Новый год 2019: особенности празднования
Настя Сукач 28932
Монастырская изба – рецепт приготовления домашней выпечки
сегодня 11:06 Монастырская изба – рецепт приготовления домашней выпечки
Богданна Рибак 67
Забавные фото Меган Маркл, от которых невозможно удержать смех
1 февраля 16:57 Забавные фото Меган Маркл, от которых невозможно удержать смех
1253
Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
31 января 13:40 Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
336
Готов к критике, – украинский андрогин об участии Билала Хассани в Евровидении-2019
31 января 10:01 Готов к критике, – украинский андрогин об участии Билала Хассани в Евровидении-2019
Анастасія Манюхіна 1244
Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
30 января 18:23 Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
351
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук