Ким Кардашян рассмешила сеть снимком со спящим Канье Уэстом

Звезда реалити-шоу и социальных сетей Ким Кардашян показала забавное селфи со своим мужем. рэпером Канье Уэстом.

Новый снимок Кардашян опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фотографии Ким позирует на фоне Канье, который спит на заднем сидении автомобиля. "То же самое", – отметила она в подписи.

Поклонники светской львицы облюбовали селфи и в комментариях заявили, что это выглядит очень смешно.

"Спящий Канье – мое настроение по жизни", "Никто не может будить Канье", "Он не разозлился, когда увидел это фото?"– пишут пользователи в сети.



Ким Кардашян и Канье Уэст / Instagram / @kimkardashian