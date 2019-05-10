День Киева 2019: дата праздника в Украине

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День Киева 2019 - дата праздника города Киева в Украине
День Киева 2019 / Фото из открытых источников

День Киева традиционно в Украине празднуют в последние выходные дни мая. День праздника не всегда совпадает с предыдущим годом, но всегда приходится на последнее воскресенье мая. Когда будут праздновать День Киева в 2019 году – читайте дальше.

В этом году празднование Дня города киевляне и гости столицы будут отмечать официально 26 мая. В честь 1537-летия в городе пройдет много праздничных мероприятий, Всеукраинский велодень и традиционный 27-й Пробег под каштанами.

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Ежегодно в Киеве во время празднования Дня города проходит благотворительный Пробег под каштанами, в котором принимают участие профессиональные велосипедисты и любители, люди с инвалидностью и дети до 7 лет. Желающих привлекают к пляжному футболу, спортивному соревнованию из серии гонок на парусниках или на веслах – регате, городскому турниру по кикбоксингу и другим интересным событиям.

День Києва 2019
День Киева 2019

Творческих личностей ждет свободное арт-пространство, театры, музеи и различные показы. Организуются специальные экспозиции, лекции, семинары, флешмобы, творческие вечера, конкурсы и фестивали.

Ко Дню города в Киеве откроют новый пешеходно-велосипедный мост между парками "Владимирская горка" и "Крещатик". На мосту обустроят две смотровые площадки с видами на Подол и левый берег города. В местах смотровых площадок киевлян и гостей города ждет зрелищный стеклянный пол с подсветкой.

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Также ко Дню города 26 мая на территории ВДНХ состоится неожиданный концерт украинской группы Океан Эльзы под названием "Океан не молчит", который организовался всего за сутки. Стоимость билетов колеблется от 250 до 950 гривен.

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Теги: Новости Украины Новости Киева LifeStyle Новости культуры Афиша
Источник: LifeStyle 24
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