Компания Apple рассекретила даты главных премьер 2020 года на своем потоковом сервисе

Apple старается не отставать от других стриминговых сервисов, которые начали работать в этом направлении значительно быстрее. Так, в ноябре компания запустила свой онлайн-кинотеатр, который сразу получил успех, а теперь анонсирует премьеры на ближайших полгода.

Даты и названия премьер будущих новинок от компании Apple опубликовало издание Collider. На сайте появилась информация о проектах, которые будут выходить на Apple+ весной и летом 2020 года.

Интересно! Меган Маркл и принц Гарри будут снимать документальные фильмы

Главной премьерой первого полугодия 2020 года представители издания назвали сериал "Защищая Джейкоба" (Defending Jacob), в котором главную роль сыграет Крис Эванс. Его премьера состоится 24 апреля. Компания обещает представить три эпизода из восьми. Напомним, в декабре сервис Netflix презентовал дебютный сезон сериала "Ведьмак", опубликовав сразу все серии ленты.

А накануне, 6 марта, Apple+ планирует запустить в релиз шоу "Удивительные истории", который станет римейком на антологию Стивена Спилберга. К слову, американский кинотворец сам выступил продюсером нового проекта.

В конце весны, 1 мая, на Apple TV состоится премьера британской ленты "Попытка". В центре сюжета – пара, которая пытается стать родителями. А вот открывать лето-2020 выпадет честь биографическому шоу, которое получило название Dear. 5 июня компания Apple представит своим фанатам проект, который будет рассказывать о мировых знаменитостях, в частности, Опре Уинфри, Стиви Уандере и других.