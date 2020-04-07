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Компания Marvel открыла доступ к самым популярным комиксам

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Marvel Comics / Фото из открытых источников

Компания Marvel, которая специализируется на издательстве комиксов, в период карантина решила открыть для своих поклонников коллекцию самых популярных комиксов, среди которых можно найти экземпляры с "Черной Пантерой", "Мстителями" и другими сюжетами.

Все комиксы будут доступны бесплатно до 4 мая 2020 года. Более 100 выпусков уже можно найти на официальном сайте компании. Стоит добавить, что на основе многих из них были сняты популярные фильмы с супергероями, которые снимала компания Marvel Entertainment, дочерняя компания The Walt Disney.

Интересно Фильмы от Marvel с Робертом Дауни-младшим, которые больше всего понравились зрителям

Комиксы, доступ к которым открыт в Marvel:

  • "Мстители против Людей Икс";
  • "Гражданская война";
  • "Черная Пантера" том 1;
  • "Танос победил";
  • "Удивительный человек-паук: Красный гоблин";
  • "Люди Икс: Темный Феникс";
  • "Мстители";
  • "Фантастическая четверка";
  • "Черная вдова";
  • "Капитан Америка: Зимний солдат";
  • "Капитан Марвел", том 1 "Выше, дальше, быстрее, больше".

 

Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Литература Marvel Новости культуры
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