Компания Marvel открыла доступ к самым популярным комиксам
Компания Marvel, которая специализируется на издательстве комиксов, в период карантина решила открыть для своих поклонников коллекцию самых популярных комиксов, среди которых можно найти экземпляры с "Черной Пантерой", "Мстителями" и другими сюжетами.
Все комиксы будут доступны бесплатно до 4 мая 2020 года. Более 100 выпусков уже можно найти на официальном сайте компании. Стоит добавить, что на основе многих из них были сняты популярные фильмы с супергероями, которые снимала компания Marvel Entertainment, дочерняя компания The Walt Disney.
Интересно Фильмы от Marvel с Робертом Дауни-младшим, которые больше всего понравились зрителям
Комиксы, доступ к которым открыт в Marvel:
- "Мстители против Людей Икс";
- "Гражданская война";
- "Черная Пантера" том 1;
- "Танос победил";
- "Удивительный человек-паук: Красный гоблин";
- "Люди Икс: Темный Феникс";
- "Мстители";
- "Фантастическая четверка";
- "Черная вдова";
- "Капитан Америка: Зимний солдат";
- "Капитан Марвел", том 1 "Выше, дальше, быстрее, больше".
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