Компания Marvel открыла доступ к самым популярным комиксам

Компания Marvel, которая специализируется на издательстве комиксов, в период карантина решила открыть для своих поклонников коллекцию самых популярных комиксов, среди которых можно найти экземпляры с "Черной Пантерой", "Мстителями" и другими сюжетами.

Все комиксы будут доступны бесплатно до 4 мая 2020 года. Более 100 выпусков уже можно найти на официальном сайте компании. Стоит добавить, что на основе многих из них были сняты популярные фильмы с супергероями, которые снимала компания Marvel Entertainment, дочерняя компания The Walt Disney. Интересно Фильмы от Marvel с Робертом Дауни-младшим, которые больше всего понравились зрителям Комиксы, доступ к которым открыт в Marvel: "Мстители против Людей Икс";

"Гражданская война";

"Черная Пантера" том 1;

"Танос победил";

"Удивительный человек-паук: Красный гоблин";

"Люди Икс: Темный Феникс";

"Мстители";

"Фантастическая четверка";

"Черная вдова";

"Капитан Америка: Зимний солдат";

"Капитан Марвел", том 1 "Выше, дальше, быстрее, больше".