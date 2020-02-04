Кому бы украинцы дали Оскар-2020: анализ запросов в Google
Накануне знаменитой премии Оскар, которая состоится всего через несколько дней – в ночь на 10 февраля, в Google проанализировали запросы украинских пользователей. Согласно с ними, можно было бы определить, каким фильмам и актерам достались бы заветные статуэтки, если бы за украинцами стоял выбор.
За последние три месяца наибольшей популярностью среди кинолент у украинцев пользовался фильм "Джокер". На втором месте – фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", а на третьем – драма Мартина Скорсезе "Ирландец".
К теме: Оскар-2020: прогнозы букмекеров на потенциальных лауреатов престижной премии
Рейтинг фильмов-номинантов Оскара по запросам украинцев в Google:
- "Джокер" (Joker)
- "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood)
- "Ирландец" (The Irishman)
- "Аутсайдеры" (Ford v Ferrari)
- "1917"
- "Паразиты" (Parasite)
- "Маленькие женщины" (Little Women)
- "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit)
- "Брачная история" (Marriage Story)
Относительно претендентов на премию Киноакадемии за главную мужскую роль, то украинцев больше всего интересовал Леонардо Ди Каприо за роль в фильме "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино. На втором месте разместился Хоакин Феникс за главную роль в "Джокере". А вот третье место досталось Антонио Бандерасу за роль в фильме "Боль и слава" Педро Альмодовара.
Рейтинг актеров-номинантов Оскара по запросам украинцев в Google:
- Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде")
- Хоакин Феникс ("Джокер")
- Антонио Бандерас ("Боль и слава")
- Адам Драйвер ("Брачная история")
- Джонатан Прайс ("Два Папы")
Стоит знать: Оскар-2020: список номинантов престижной премии
Относительно номинанток на "Оскар" за ведущую женскую роль, то украинцы больше всего интересовались киноактрисой Скарлетт Йоханссон за фильм "Брачная история". На втором месте – Шарлиз Терон за фильм "Секс-бомба" / "Сенсация". А на третьем Рене Зеллвегер за роль в фильме "Джуди".
Рейтинг актрис-номинанток Оскара по запросам украинцев в Google:
- Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")
- Шарлиз Терон ("Скандал")
- Рене Зеллвегер ("Джуди")
- Сирша Ронан ("Маленькие женщины")
- Синтия Эриво ("Гарриет")
В Google Украина также проанализировали запросы украинцев по мультфильмам. Лидером стала анимация "Как приручить дракона 3: Скрытый мир". Другие позиции выглядят так:
- "Как приручить дракона 3: Скрытый мир" (How to Train Your Dragon: The Hidden World)
- "История игрушек 4" (Toy Story 4)
- "Мистер Линк: потерянное звено эволюции" (Klaus)
- "Я потерял свое тело" (I Lost My Body)
Что известно об Оскаре-2020?
92-я церемония награждения премиями Оскар в 2020 году состоится 10 февраля. Престижное событие традиционно прогремит в Лос-Анджелесе в театре "Долби". Номинанты 24 категорий будут бороться за желаемую победу. Церемонию будет транслировать в США телерадиокомпания ABC, а ведущего события решили не выбирать. Положительный опыт прошлого и 1989-го годов дал понять организаторам события, для награждения именитыми статуэтками не нужен дополнительный человек, поскольку это могут сделать сами коллеги-звезды.