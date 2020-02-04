Кому бы украинцы дали Оскар-2020: анализ запросов в Google

Накануне знаменитой премии Оскар, которая состоится всего через несколько дней – в ночь на 10 февраля, в Google проанализировали запросы украинских пользователей. Согласно с ними, можно было бы определить, каким фильмам и актерам достались бы заветные статуэтки, если бы за украинцами стоял выбор.

За последние три месяца наибольшей популярностью среди кинолент у украинцев пользовался фильм "Джокер". На втором месте – фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", а на третьем – драма Мартина Скорсезе "Ирландец".

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Рейтинг фильмов-номинантов Оскара по запросам украинцев в Google:

"Джокер" (Joker)

"Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood)

"Ирландец" (The Irishman)

"Аутсайдеры" (Ford v Ferrari)

"1917"

"Паразиты" (Parasite)

"Маленькие женщины" (Little Women)

"Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit)

"Брачная история" (Marriage Story)

Относительно претендентов на премию Киноакадемии за главную мужскую роль, то украинцев больше всего интересовал Леонардо Ди Каприо за роль в фильме "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино. На втором месте разместился Хоакин Феникс за главную роль в "Джокере". А вот третье место досталось Антонио Бандерасу за роль в фильме "Боль и слава" Педро Альмодовара.

Рейтинг актеров-номинантов Оскара по запросам украинцев в Google:

Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде")

Хоакин Феникс ("Джокер")

Антонио Бандерас ("Боль и слава")

Адам Драйвер ("Брачная история")

Джонатан Прайс ("Два Папы")

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Относительно номинанток на "Оскар" за ведущую женскую роль, то украинцы больше всего интересовались киноактрисой Скарлетт Йоханссон за фильм "Брачная история". На втором месте – Шарлиз Терон за фильм "Секс-бомба" / "Сенсация". А на третьем Рене Зеллвегер за роль в фильме "Джуди".

Рейтинг актрис-номинанток Оскара по запросам украинцев в Google:

Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")

Шарлиз Терон ("Скандал")

Рене Зеллвегер ("Джуди")

Сирша Ронан ("Маленькие женщины")

Синтия Эриво ("Гарриет")

В Google Украина также проанализировали запросы украинцев по мультфильмам. Лидером стала анимация "Как приручить дракона 3: Скрытый мир". Другие позиции выглядят так:

"Как приручить дракона 3: Скрытый мир" (How to Train Your Dragon: The Hidden World)

"История игрушек 4" (Toy Story 4)

"Мистер Линк: потерянное звено эволюции" (Klaus)

"Я потерял свое тело" (I Lost My Body)

Что известно об Оскаре-2020?

92-я церемония награждения премиями Оскар в 2020 году состоится 10 февраля. Престижное событие традиционно прогремит в Лос-Анджелесе в театре "Долби". Номинанты 24 категорий будут бороться за желаемую победу. Церемонию будет транслировать в США телерадиокомпания ABC, а ведущего события решили не выбирать. Положительный опыт прошлого и 1989-го годов дал понять организаторам события, для награждения именитыми статуэтками не нужен дополнительный человек, поскольку это могут сделать сами коллеги-звезды.