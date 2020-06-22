Испанские монархи королева Летиция и король Филипп IV вместе с детьми посетили театр. Они посмотрели спектакль о современном представлении фламенко.

Культурная жизнь в Испании восстанавливается после вспышки коронавируса в стране. Королевская семья уже успела совершить первый совместный выход. Королева Летиция, король Филипп VI и их дочери – Леонор и София – посетили театр Teatros del Canal в Мадриде.

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Образ королевы Летиции

47-летняя королева Летиция для такого мероприятия выбрала черный топ с коротким рукавом и бежевую плисированную юбку. Под наряд выбрала черные эспадрильи на шнуровке. Дополнила образ сумкой черного цвета на плечо. Волосы королева уложила ровно, а на лицо надела защитную маску.



Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Образы Леонор и Софии

Дочери королевичей на мероприятие надели платья. Леонор выбрала look от бренда Hugo Boss, который обожает ее мама. Девушка объединила наряд с черными балетками и розовой джинсовой курткой.

София решила посетить театр в белом коротком платье. Дополнила свой аутфит балетками бежевого цвета и синей джинсовой курткой.

Девушки имели на лицах актуальный аксессуар настоящего времени – защитные маски.



Королева Летиция с дочерьми / Фото: Getty Images

Образ короля Филиппа IV

Король пришел на событие в светлых брюках, рубашке в мелкую клетку и синем пиджаке. Под наряд подобрал обувь черного цвета. Глава королевского семейства также был в защитной маске. Таким образом монархи на собственном примере показали, как надо оберегать себя и родных от поражения коронавирусом.



Королева Летиция с мужем и детьми в мадридском театре / Фото: Getty Images