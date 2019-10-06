Кравец из "Квартала 95" призналась, проверяет ли Зеленский шутки о себе

139 Читати новину українською
Все проверяет, вычитывает тексты, – Кравец о Зеленском и "Квартале"
Все проверяет, вычитывает тексты, – Кравец о Зеленском и "Квартале" / kvartal95.com

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец полушутя призналась, что Владимир Зеленский вычитывает все шутки, которые сценаристы пишут о нем и первой леди.

После такого, как Зеленский стал президентом, его отношения с бывшими коллегами мало изменились, об этом Кравец сказала в интервью программе "Светская жизнь".

Знайте больше: Сложно, но он знал, куда шел, – Кошевой рассказал, как изменился Зеленский

Так, на вопрос о том, не мешает ли дружба с семьей президента пародировать Елену Зеленскую, актриса ответила, что это очень интересно.

Во-первых, Вова все проверяет. Он вычитывает тексты. Во-вторых, ну мы же думаем, что говорим. Это очень интересно. Мне кажется, такого не было никогда. Интересно, когда тебе по работе надо пародировать свою же подругу,
– сказала она.

Кравец также отметила, что глава государства не удалился ни с одной группы "Квартала 95" в соцсетях. По ее словам, он даже иногда там пишет.

"На День Независимости я его набрала, чтобы сказать, что очень классная речь... А он говорит: "Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле, и я через пять лет планирую вернуться", – добавила Кравец.

Она также отметила, что до сих пор не переименовала президента в телефоне – там он до сих пор "Вовка".

Отметим, президента в "Квартале 96" пародирует бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий.

Смотрите их совместное выступление на форуме YES

 

blog_ava
Замершая беременность: причины и как распознать
сегодня
6269
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Квартал 95 Президент Украины Владимир Зеленский
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Памяти Стива Джобса: наиболее мотивирующие цитаты создателя iPhone
5 октября 10:30 Памяти Стива Джобса: наиболее мотивирующие цитаты создателя iPhone
Наталя Сколоздра 2077
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 4 – 6 октября
4 октября 09:03 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 4 – 6 октября
482
Что подарить на День учителя: небанальные сюрпризы для любимых педагогов
3 октября 16:49 Что подарить на День учителя: небанальные сюрпризы для любимых педагогов
Квітослава Туз 2162
Что известно про тур Меган Маркл и принца Гарри по Африке: главные факты
2 октября 17:34 Что известно про тур Меган Маркл и принца Гарри по Африке: главные факты
Марта Вересюк 1120
Как Андрей Данилко стал Веркой Сердючкой: малоизвестные факты об успехе артиста
2 октября 12:34 Как Андрей Данилко стал Веркой Сердючкой: малоизвестные факты об успехе артиста
Юлія Михайлова 1240
Новости
Больше новостей
Залиште відгук