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"Кто следующий": что интересного произошло на 10-часовом музыкальном марафоне на Майдане

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Акция "Белыми нитками": музыкальный марафон на Майдане / Фото: Екатерина Петренко, LifeStyle 24

22 декабря на Майдане Независимости в Киеве 10 часов подряд длился музыкальный марафон "Белыми нитками" в поддержку музыканта и военнослужащего Андрея Антоненко, кардиохирурга и волонтера Юлии Кузьменко и медсестры Яны Дугарь, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

В марафоне приняли участие около 20 известных украинских музыкальных групп и сольных исполнителей. Среди них "Мотор'ролла", "Мандры", Сергей Танчинец ("Без Обмежень"), "Karna", ван Леньо и Владимир Шерстюк ("Kozak System") и другие.

Подробнее об акции "Белыми нитками": В Киеве протестуют против фальсификаций по делу Шеремета

Мы хотим или доказательств, или освобождения людей. Потому что по-другому это не работает и не должно работать. Хотим делать свое дело и свободно говорить то, что думаем. Правильно было бы не забывать о презумпции невиновности. Без этого оно не работает,
– высказался со сцены Олег Михайлюта (Фагот).

"Мы хотим, чтобы полиция и прокуратура занимались своей работой, а не политически мотивированными делами. Чтобы правоохранительные структуры не говорили нам, что человек "А" – это человек "Б". Иначе нам придется попрощаться с руководителями силовых структур в любой способ. Это раздражает все больше", – добавил Александр Сидоренко (Фоззи).

Акція білими нитками київ
Александр Сидоренко (слева) и Олег Михайлюта (в центре) на марафоне

Присутствующие убеждены, что задержанные не имеют никакого отношения к гибели Шеремета, а дело – лживое и смонтированное.

"Я считаю, что благодаря тому, что мы здесь собираемся и не молчим, это дело рассыплется, как оно разваливается на наших глазах. Дай Бог, чтобы эти приближающиеся новогодние праздники те, кто временно сейчас за решеткой, встречали с семьей", – сказал Сергей Присяжный из группы "Мотор'ролла".

Акція білими нитками київ
Сергей Присяжный из группы "Мотор'ролла" на музыкальном марафоне

Музыкальный марафон собрал несколько тысяч неравнодушных. Также слово держали медики, волонтеры, военные, адвокаты и родственники заключенных.

"Я коллега Юлии Кузьменко, имею 28 лет стажа по специальности. Я также участник украинской войны за независимость. Я отрицаю абсурдные обвинения и не верю в причастность этих светлых людей к такому преступлению. Некоторые господа из-за своих политических амбиций управляют судьбой наших товарищей, которые сейчас сидят в тюрьме. Как так получилось, что президент независимого государства, за которое многие из вас пошли на фронт, приходит на этот позорный брифинг и вместе с министром МВД называет убийцами и обвиняет людей до того, как состоялся приговор? Абсолютно не верю", – эмоционально высказался хирург, кандидат медицинских наук Владислав Горбунец.

Фоторепортаж с акции "Белыми нитками"

Организатор события Полина Иванова отметила, что творческое сообщество Украины – музыканты, художники, общественные деятели – возмущены ситуацией: "Мы не верим в причастность Андрея, Юли и Яны к убийству Павла Шеремета. Доказательств для обвинения – мало, а имеющиеся – не выдерживают никакой критики. Мы видим в этом деле политическую окраску, преследования и давление на активный слой общества. И требуем справедливого, беспристрастного правосудия в Украине!".

Кроме того, несколько раз на большом экране показывали видеообращение арестованного музыканта и военнослужащего Андрея Антоненко Riffmaster, которое тот записал в стенах СИЗО специально для музыкального марафона.

Я хочу поблагодарить каждого лично за поддержку, вы друзья с большой буквы. Я уверен, что мы доведем дело до конца. А истинные виновники этого дела будут наказаны по всем моментам, которые способствовали этому позорному делу, которое шьют и пытаются впихнуть людям, которые к этому не причастны, которые являются волонтерами, уважительными врачами, военнослужащими. Хочу передать привет своим детям, я их очень люблю. Жене, ты настоящий друг. Слава Украине,
– сказал Антоненко.

Акція білими нитками київ
Андрей Антоненко Riffmaster обратился к украинцам с ​​видео, которое записал в стенах СИЗО

Также во время музыкального марафона "Белыми нитками" транслировали эмоциональные видеообращения ряда известных украинских музыкантов в поддержку арестованных. Со сцены приглашали собравшихся прийти 23 декабря в 13:00 в Киевский апелляционный суд на рассмотрение апелляционной жалобы по делу Антоненко.

А 10-часовое мероприятие завершили трансляцией известной песни Riffmaster "Тихо прийшов, тихо пішов", которая считается настоящим гимном украинских спецназовцев.

Riffmaster – "Тихо прийшов, тихо пішов": смотрите видео онлайн

Фото: автора, LifeStyle 24.

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Автор: Екатерина Петренко
Теги: Новости Киева Новости культуры Новости Украины Новости политики Яна Дугарь Юлия Кузьменко Андрей Антоненко Riffmaster LifeStyle Новости LifeStyle
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