"Кто следующий": что интересного произошло на 10-часовом музыкальном марафоне на Майдане

22 декабря на Майдане Независимости в Киеве 10 часов подряд длился музыкальный марафон "Белыми нитками" в поддержку музыканта и военнослужащего Андрея Антоненко, кардиохирурга и волонтера Юлии Кузьменко и медсестры Яны Дугарь, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

В марафоне приняли участие около 20 известных украинских музыкальных групп и сольных исполнителей. Среди них "Мотор'ролла", "Мандры", Сергей Танчинец ("Без Обмежень"), "Karna", ван Леньо и Владимир Шерстюк ("Kozak System") и другие.

Подробнее об акции "Белыми нитками": В Киеве протестуют против фальсификаций по делу Шеремета

Мы хотим или доказательств, или освобождения людей. Потому что по-другому это не работает и не должно работать. Хотим делать свое дело и свободно говорить то, что думаем. Правильно было бы не забывать о презумпции невиновности. Без этого оно не работает,

– высказался со сцены Олег Михайлюта (Фагот).

"Мы хотим, чтобы полиция и прокуратура занимались своей работой, а не политически мотивированными делами. Чтобы правоохранительные структуры не говорили нам, что человек "А" – это человек "Б". Иначе нам придется попрощаться с руководителями силовых структур в любой способ. Это раздражает все больше", – добавил Александр Сидоренко (Фоззи).



Александр Сидоренко (слева) и Олег Михайлюта (в центре) на марафоне

Присутствующие убеждены, что задержанные не имеют никакого отношения к гибели Шеремета, а дело – лживое и смонтированное.

"Я считаю, что благодаря тому, что мы здесь собираемся и не молчим, это дело рассыплется, как оно разваливается на наших глазах. Дай Бог, чтобы эти приближающиеся новогодние праздники те, кто временно сейчас за решеткой, встречали с семьей", – сказал Сергей Присяжный из группы "Мотор'ролла".



Сергей Присяжный из группы "Мотор'ролла" на музыкальном марафоне

Музыкальный марафон собрал несколько тысяч неравнодушных. Также слово держали медики, волонтеры, военные, адвокаты и родственники заключенных.

"Я коллега Юлии Кузьменко, имею 28 лет стажа по специальности. Я также участник украинской войны за независимость. Я отрицаю абсурдные обвинения и не верю в причастность этих светлых людей к такому преступлению. Некоторые господа из-за своих политических амбиций управляют судьбой наших товарищей, которые сейчас сидят в тюрьме. Как так получилось, что президент независимого государства, за которое многие из вас пошли на фронт, приходит на этот позорный брифинг и вместе с министром МВД называет убийцами и обвиняет людей до того, как состоялся приговор? Абсолютно не верю", – эмоционально высказался хирург, кандидат медицинских наук Владислав Горбунец.

Фоторепортаж с акции "Белыми нитками"

Организатор события Полина Иванова отметила, что творческое сообщество Украины – музыканты, художники, общественные деятели – возмущены ситуацией: "Мы не верим в причастность Андрея, Юли и Яны к убийству Павла Шеремета. Доказательств для обвинения – мало, а имеющиеся – не выдерживают никакой критики. Мы видим в этом деле политическую окраску, преследования и давление на активный слой общества. И требуем справедливого, беспристрастного правосудия в Украине!".

Кроме того, несколько раз на большом экране показывали видеообращение арестованного музыканта и военнослужащего Андрея Антоненко Riffmaster, которое тот записал в стенах СИЗО специально для музыкального марафона.

Я хочу поблагодарить каждого лично за поддержку, вы друзья с большой буквы. Я уверен, что мы доведем дело до конца. А истинные виновники этого дела будут наказаны по всем моментам, которые способствовали этому позорному делу, которое шьют и пытаются впихнуть людям, которые к этому не причастны, которые являются волонтерами, уважительными врачами, военнослужащими. Хочу передать привет своим детям, я их очень люблю. Жене, ты настоящий друг. Слава Украине,

– сказал Антоненко.



Андрей Антоненко Riffmaster обратился к украинцам с ​​видео, которое записал в стенах СИЗО

Также во время музыкального марафона "Белыми нитками" транслировали эмоциональные видеообращения ряда известных украинских музыкантов в поддержку арестованных. Со сцены приглашали собравшихся прийти 23 декабря в 13:00 в Киевский апелляционный суд на рассмотрение апелляционной жалобы по делу Антоненко.

А 10-часовое мероприятие завершили трансляцией известной песни Riffmaster "Тихо прийшов, тихо пішов", которая считается настоящим гимном украинских спецназовцев.

Riffmaster – "Тихо прийшов, тихо пішов": смотрите видео онлайн

Фото: автора, LifeStyle 24.