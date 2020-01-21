Что означает слово краш на молодежном сленге
Довольно часто на просторах интернета можно встретить слово краш, значение которого не все знают. Что это значит и как применять это слово – читайте дальше.
Краш – это человек, который вам очень нравится, объект наслаждения для души. На молодежном сленге крашем называют парня или девушку, в которого тайно влюбились. Чаще всего этот термин употребляют подростки.
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Примеры использования слова краш
"Я знаю, где живет мой краш, я хочу с ним поближе познакомиться".
"Признайся честно, Максим – это твой краш?".
"Краш всегда в моих мыслях".
"Я поймал краш (влюбился в кого-то)".
Что еще означает слово краш?
Кроме наиболее распространенного использования слова краш к объектам влюбленности, в сети также используют еще несколько значений.
Краш – это внезапный крах всей системы. Используется в том случае, когда нужно указать причину неожиданного выхода системы из строя.
Краш – неисправность компьютера. К крашу чаще всего склонен жесткий диск.
Краш – состояние выхода из наркотического опьянения от таких веществ, как кокаин или амфетамин. Подобное психическое состояние появляется только у наркомана со стажем и включает такие симптомы, как депрессию, высокую раздражительность и чувство тревоги.
Использование слова краш в социальных сетях