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Что означает слово краш на молодежном сленге

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Краш – это человек, который вам нравится / earthquake-today.info

Довольно часто на просторах интернета можно встретить слово краш, значение которого не все знают. Что это значит и как применять это слово – читайте дальше.

Краш – это человек, который вам очень нравится, объект наслаждения для души. На молодежном сленге крашем называют парня или девушку, в которого тайно влюбились. Чаще всего этот термин употребляют подростки.

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Примеры использования слова краш

"Я знаю, где живет мой краш, я хочу с ним поближе познакомиться".

"Признайся честно, Максим – это твой краш?".

"Краш всегда в моих мыслях".

"Я поймал краш (влюбился в кого-то)".

Что еще означает слово краш?

Кроме наиболее распространенного использования слова краш к объектам влюбленности, в сети также используют еще несколько значений.

Краш – это внезапный крах всей системы. Используется в том случае, когда нужно указать причину неожиданного выхода системы из строя.

Краш – неисправность компьютера. К крашу чаще всего склонен жесткий диск.

Краш – состояние выхода из наркотического опьянения от таких веществ, как кокаин или амфетамин. Подобное психическое состояние появляется только у наркомана со стажем и включает такие симптомы, как депрессию, высокую раздражительность и чувство тревоги.

Использование слова краш в социальных сетях

 

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Новости культуры
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