15 июня Украина возобновила международное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва, связанного с карантином из-за распространения коронавируса. Поэтому украинцы имеют возможность наконец полететь на желанный отдых. Какие страны будут принимать украинских туристов – читайте дальше.

Украинских туристов готовы принимать туристические страны, однако среди всего списка стран действуют некоторые правила. К примеру, Турция будет принимать туристов без ограничений на границе, но с тестированием на COVID-19 по прибытию в страну. Те, кто планируют путешествие в Великобританию, обязаны пройти 14-дневный карантин, сообщает 24 канал.

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Какие страны открыли свои границы для украинцев

Албания

Что известно о путешествии в Албанию

26 июня с Киева вылетел первый чартерный рейс в Албанию. Это первая страна, в которую отправились украинские туристы на отдых. Что интересно, страна пускает туристов из всех стран без ограничений на границе и тестирования.

Турция

Турция ждет туристов с начала июля

Туристический поток из Украины в Турцию должен восстановиться уже со среды, 1 июля. Генеральный консул Украины в Анталии Вячеслав Хоменко рассказал, что в связи с открытием чартерных рейсов в Анталию, с 1 июля ожидается большой наплыв украинских туристов из разных городов Украины.

Обязательными остаются регулярная дезинфекция, контроль здоровья персонала и соблюдение соответствующей дистанции. Для детей будет работать анимация, но с соблюдением дистанции. Сообщается, что в бассейнах увеличат содержание хлора, во время трансферов туристам обязательно нужно будет находиться в маске.

В помещениях туристы также должны находиться в масках и соблюдать дистанцию. Блюда на шведском столе будут отгорожены защитными экранами и подаваться только официантами. Отмечается, что стоимость тура в этом году больше, чем обычно. В турфирмах сообщают, что отдых в Турции подорожал на 15-20%.

Черногория

Черногория в этом году значительно подорожала

Жители Украины могут въехать в Черногорию с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанным в лабораториях. Тесту должно быть не больше, чем 48 часов. Соответствующее решение принял Национальный координационный комитет по инфекционным болезням (NKT). В начале июня Черногория официально объявила о завершении эпидемии в стране. Черногория также значительно подорожала. Номер без питания обойдется туристу примерно в 15 тысяч гривен.

Египет

Египет ослабил карантин и ждет туристов

Власти Египта планируют принимать туристов без самоизоляции, впрочем, только при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до вылета. Известно, что гостиницы будут заполнены туристами только на 50%. Каждый час на территориях общего пользования будут проводиться дезинфекции. Система обслуживания all inclusive будет действовать, впрочем, официанты будут пищу приносить персонально туристам на стол.

Тунис

Тунис открыл туристический сезон

После трехмесячного карантина Тунис открыл свои границы и объявил об открытии туристического сезона. Тунис стал первой арабской страной, объявившей о нулевом приросте новых случаев заболевания в ряде регионов. Однако страна принимает только туристов, проживающих в государствах безопасной "зеленой" и "оранжевой" зоны. Однако Украина оказалась в "красной" зоне. После того, как количество больных уменьшится, украинцы смогут наведаться на отдых в арабскую страну.

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Также украинцев готовы принимать США, Беларусь, Великобритания, Ирландия, Сербия.

Что известно об открытии границ других стран

Грузия

Министр экономики Грузии Натия Турнаво заявила, что восстановление регулярного авиасообщения могут отсрочить до конца июля. Скорее всего, не будут принимать и украинских туристов, ведь сейчас Украина – в "красной зоне".

Греция

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Греции Никос Дендиас договорились возобновить сообщение между странами с 1 июля, если не увеличится количество больных.

Кипр

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял, что восстановление авиасообщения с Кипром возможно с 1 июля. Однако решение примут после улучшения эпидемической ситуации в Украине.

Мальдивы

Министерство туризма Мальдивской Республики заявило, что с 15 июля 2020 года страна открывает границы для иностранных туристов. Тест на COVID-19 проходить не обязательно. Тесты будут проводиться туристам только с признаками заболеваниями. Обратите внимание, что перемещение между островами в первой стадии выхода из карантина – запрещено. Это означает, что совмещать одновременно несколько отелей в одном путешествии нельзя до 1 сентября 2020 года.

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