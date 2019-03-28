Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 29-30 марта

Вот неожиданно и завершился март. С ветрами и снегами, дождями и теплом, но все же он охотно дает путь не менее замечательному месяцу апрелю. И пока мы находимся в ощущении долгих весенних прогулок и цветущих садов, предлагаем вдоволь насладиться последними выходными марта.

А чтобы провести их на 100% удачно вам как всегда поможет наша подборка с самыми интересными событиями, которые состоятся в эти выходные в Киеве.

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Сен-Тропе

Гранд-паб "Вдоску"

29 марта, 19:00

Стоимость: 150 гривен

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Богатая талантами Полтавская область подарила нам незабываемый комедийный дуэт "Сен-Тропе". Он снискал первую славу среди пользователей YouTube благодаря сельскому гангста-рэпу с использованием суржика. Идея юмористического проекта родилась, когда участники "Сен-Тропе" играли в КВН. Один из номеров, где двое парней в носках и тапочках зачитали трек о жизни в деревне, настолько понравился судьям, что "Сен-Тропе" решили выложить видео в интернет. Так ребята начали заниматься музыкой, началась активная жизнь музыкальных звезд: участие в шоу "X-Фактор", сольные концерты и новые песни, которые мы ждем на выступлении 29 марта!



Сен-Тропе

Андрей Щегель: подпольный Stand Up

Дом Кино

29 марта, 20:00

Стоимость: 150-300 гривен

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Stand Up – это не только Эдди Мерфи, Ричард Прайор и Джордж Карлин, но и десятки талантливых украинских комедиантов! Стендап-вечеринки в Киеве стали культурным центром самых смешных людей со всей Украины, но "самый лысый, самый скандальный и самый андерграундный" из них – это Андрей Щегель, любимец публики и победитель фестиваля "Инди Комики 2016". 29 марта в Доме Кино он представит двухчасовую юмористическую программу "Самое время" и приглашает всех желающих посмеяться от души присоединиться к стендап-шоу. Приятным бонусом станут ведущий вечера Свят Загайкевич, сеанс комедийной импровизации и живая музыка.



Андрей Щегель: подпольный Stand Up

Алексей Коган: джаз для взрослых

Caribbean Club

29 марта, 20:00

Стоимость: 180-850 гривен

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"Джаз для взрослых" с Алексеем Коганом каждый раз дарит своим гостям новые ощущения. Меняется атмосфера вечера, музыканты Jazz in Kiev Band исполняют новые композиции великих мэтров жанра, а меломаны все больше углубляются в джаз, чтобы познать его с новых сторон. Виртуозная игра, филигранный вокал, хореография балета NC-17 и особые рассказы от Алексея Когана, которые посвящены роли джаза в жизни музыканта. Поэтому приглашаем вас 29 марта начать свой пылкий роман с невероятной музыкой и посетить вечер джаза для взрослых в Caribbean Club!



Алексей Коган: джаз для взрослых

Игра Престолов: часть II

Дворец "Украина"

30 марта, 19:00

Стоимость: 250-1159 гривен

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30 марта на сцене дворца "Украина" 200 музыкантов в составе одесского оркестра Андрея Черного и хора Voice Of The Sympho Rock исполнят композиции из популярного сериала "Игра Престолов". Рамин Джавади, Ханс Циммер, Говард Шор, Нино Рот и многие другие известные музыканты, чьи композиции вы могли услышать в киноэпопее на протяжении всех сезонов. Накануне финала известнейшего сериала нашего времени этот вечер станет еще более актуальным и значимым для поклонников. Для меломанов же, музыкальное шоу "Игра престолов: часть II" – это концерт невероятно красивой музыки, которую миллионы людей по всему миру узнают с первых нот.



Игра Престолов: часть II

Скрябин

Caribbean Club

30 марта, 19:00

Стоимость: 300-1500 гривен

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Творческое наследие Кузьмы Скрябина еще долго будет жить в сердцах украинцев, но как хочется снова посетить его концерт, чтобы с большой сцены услышать любимые песни, эмоционально пережить лучшие моменты жизни. На один вечер 30 марта в Caribbean Club эта мечта станет реальностью. Музыканты группы "Скрябин" и лидер группы Yurcash Юрий Юрченко соберутся, чтобы исполнить любимые песни из репертуара Андрея Кузьменко, но это еще не все. Благодаря ансамблю Вооруженных Сил Украины слушатели смогут познакомиться с кардинально новым инструментально-симфоническим звучанием давно знакомых композиций.



Скрябин

Octave One LIVE

Secret Place

30 марта, 22:00

Стоимость: 400 гривен

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Octave One – культовая группа братьев Берден, которая дебютировала в 1989 году и возглавила "вторую волну" развития техно-музыки в Детройте. Техно – это индустриальная музыка мегаполиса, что олицетворяет его сердечный ритм, а грамотное сочетание с фанком и хаусом заставляет двигаться на танцполе до самого утра. Возвращение Octave One с живым выступлением в Киев стало возможным благодаря серии тайных вечеринок True Music. Место выступления техно-братьев остается засекреченным, о нем сообщат только владельцам билетов, поэтому советуем поспешить!



Octave One LIVE

Фото: пресс-служба