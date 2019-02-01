Куда пойти в Одессе: самые очаровательные места жемчужины Украины

Одесса – жемчужина Украины на берегу Черного моря. Город полон солнца и тепла, с запахом моря, интересными локациями, шумными пляжами, легендарной архитектурой и уникальной красотой. В Одессе невозможно грустить, ведь это столица юмора и колорита.

Где погулять и что посмотреть в Одессе – список лучших мест

"Ах, Одесса – жемчужина у моря...", – поется в известной песне. Действительно, это уникальный город, который раскинулся на юге Украины и омывается водами Черного моря. Каждый год сюда приезжают миллионы туристов, чтобы отдохнуть и познать ее красоту. Одесса – настоящие морские ворота страны, ведь именно здесь расположен самый большой и мощный в Украине морской порт.

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Для многих Одесса – это город исключительно летнего пляжного отдыха. Однако, зимой здесь тоже очень интересно и уютно. Город без тысяч отдыхающих, поэтому открывается для путешественников с другой стороны. Можно спокойно гулять по улицам, паркам, набережной, посмотреть покрытое льдом море и дышать морозным морским воздухом, разглядывая каждый дом и памятник.

Сердцем и душой Одессы, несомненно, являются ее жители, которые отличаются особым менталитетом, акцентом, острым чувством юмора, доброжелательностью и гостеприимством.

Одесса – город, в который влюбляешься с первого взгляда. Его энергию и жизнь невозможно познать за день. Поэтому, чтобы почувствовать настоящий дух украинской жемчужины, планируйте путешествие сразу на целый уикенд.

Потемкинская лестница

Визитная карточка для туристов и одна из самых значимых достопримечательностей Одессы – Потемкинская лестница. Она состоит из 192 ступенек, а ее общая высота составляет 142 метра. Она соединяет центр города с гаванью и Морским вокзалом.

Потемкинская лестница имеет свою романтическую историю. По легенде, она стала подарком одного из строителей Одессы, князя Воронцова, его любимой жене Елизавете.



Потемкинская лестница

Эта лестница привлекает чуть ли не наибольшее внимание туристов. Недаром она вошла в десятку самых красивых в Европе. А еще в городе говорят: "Кто не видел Потемкинскую лестницу – не видел настоящую Одессу".

Дерибасовская улица

Где начинается Одесса? С Дерибасовской улицы. Она хорошо известна на весь мир. Здесь можно окунуться в местный неповторимый колорит, так как она просторная, привлекательная и спокойная. Вдоль улицы много старинных домов, уютных ресторанов, кафе, бутиков, отелей.



Улица Дерибасовская в Одессе

Самая известная улица Одессы названа в честь основателя города, адмирала Хосе де Рибаса (в народе – Иосиф Дерибас).

Дерибасовская – это не только центральная улица города, это его душа. Улица – любимое место для вечерних прогулок горожан и приезжих путешественников.

Гуляя по улице, нельзя обойти вниманием самое красивое здание, наверное, всей Одессы – "Пассаж". Этот комплекс знают все путешественники и туристы. Здесь можно увидеть красивые скульптуры, лепнину на стенах и стеклянную крышу. Первые этажи занимают магазины, остальные – одноименная гостиница. "Пассаж" своим старинным видом больше похож на музей, чем на торговый центр.



"Пассаж"

Где найти: находится на пересечении улиц Преображенской и Дерибасовской.

Напротив "Пассажа" расположился первый парк Одессы, построенный еще в 1803 году, почти сразу после основания города. Главное украшение сада – музыкальный фонтан, который работает вечером. Кроме него, в парке есть еще один уникальный фонтан, который разбрызгивает вокруг не воду, а духи!

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Парк славится своими интересными памятниками, которые обязательно стоит увидеть и сфотографироваться рядом. Среди них – памятник Леониду Утесову, Дерево любви, Одесское время и тому подобное.



Городской парк Одессы

Возле Городского сада прямо посреди Дерибасовской улицы расположена самая маленькая в мире площадь – Остапа Бендера. Она занимает всего 5 квадратных метров, а свое название получила в честь знаменитого героя книги "12 стульев", авторами которой являются Илья Ильф и Евгений Петров.

А в ее центре расположен двенадцатый стул, на котором особенно любят фотографироваться туристы.



Памятник 12-му стулу в Одессе

Театр оперы и балета

Еще одно выдающееся место Одессы – Национальный академический театр оперы и балета. Он является старейшим оперным театром Украины и датируется 19 веком. Здание выполнено в стиле венского барокко и является настоящим архитектурным шедевром, который соединил в себе искусство и богатство.



Оперный театр

Внешнее и внутреннее убранство оперы поражает своей неповторимой красотой и дизайном. В зрительном зале создана уникальная акустика, которая позволяет по всему помещению услышать шепот со сцены.

Где найти: переулок Чайковского, 1.

Тещин мост

Тещин мост – самый узкий и самый длинный мост в Одессе, соединяющий Приморский бульвар и бульвар Жванецкого. Характерной его особенностью является то, что стоя на мосту в ветреную погоду, можно почувствовать, как он качается. С моста открывается потрясающий вид на морскую гавань и частичку старой Одессы.



Тещин мост

Название моста окутано многими легендами. Так, по одной из версий, он такой же длинный и острый, как язык тещи. По другой – мост был построен советским партийным деятелем Михаилом Синицей. Он якобы построил его, чтобы не обходить огромный яр по дороге к теще, куда любил заходить на любимые блины.

Где найти: расположен между бульварами Приморским и Жванецкого.

Приморский бульвар

Приморский бульвар – как и Дерибасовская – излюбленное место для прогулок гостей и жителей Одессы. С него открывается великолепная панорама на Черное море. Поэтому бульвар стал местом встречи и романтических прогулок влюбленных пар города.



Приморский бульвар

На нем расположились памятник Дюку де Ришелье, Александру Пушкину, городская дума, Воронцовский дворец и его колоннада. Также, прогуливаясь по бульвару, можно увидеть музей под стеклянным куполом, в котором есть развалины древнегреческого поселения.

Где найти: Подняться на бульвар со стороны моря можно по Потемкинской лестнице или на фуникулере.

Рынок "Привоз"

В нескольких минутах от Одесского вокзала расположился самый известный рынок города – "Привоз". Его называют "душой" и сердцем большой Одессы. Именно здесь царит настоящий дух старого города, и именно здесь можно услышать знаменитый одесский говор, в котором переплелись украинский, русский, еврейский и другие языки.



Рынок "Привоз"

Находясь в Одессе, обязательно сходите на "Привоз", чтобы купить себе что-нибудь. По словам местных, на рынке можно купить все и еще немножко. Однако, не забудьте поторговаться – здесь это действительно нужно, если вы хотите получить максимальное удовольствие.

Где найти: Привозная улица, 14. Работает с 8:00 до 17:00, выходной – понедельник.

Морской порт

История Одессы тесно связана с историей создания ее морского порта. Он является крупнейшим украинским морским портом и одним из крупнейших портов в Восточной Европе. Порт Одессы – это мини-город в городе, со своим вокзалом, музеем под открытым небом, арт-галереей, яхтенным комплексом, гостиницей и, конечно, самим портом со специализированной техникой. На его территории проводятся экскурсии, поэтому летом здесь очень много туристов.



Морской порт

Прогуливаясь по морскому порту, стоит зайти в красивую церковь Святого Николая, расположенную в конце причала яхтенного комплекса. Храм построен в честь покровителя моряков и путешественников.

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На морском вокзале установлен также настоящий символ города – памятник жене моряка. Бронзовая женщина с маленьким ребенком на руках встречает и провожает корабли, прибывающие в Одесский морской порт. С теплоходов туристы приветствуют ее, загадывая желание.



Памятник жене моряка в Одессе

Как доехать: Одесский морской порт расположен в историческом центре города. К нему можно спуститься по Потемкинской лестнице, или же подняться на фуникулере, который ездит с Приморского бульвара.

Воронцовский маяк

Воронцовский маяк первым встречает и последним провожает все корабли, приходящие в Одессу. Его построили еще в 1845 году на краю Рейдового мола. Маяк стал не только стратегическим объектом, но и памятником, к которому приходят гости и жители города. На Воронцовский маяк также водят экскурсии.



Воронцовский маяк в Одессе

Одесские катакомбы

Под Одессой расположилась невероятная сеть подземных лабиринтов и ходов, которая считается крупнейшей системой катакомб в мире. Запутанные тоннели простираются на огромную длину прямо под городом. Большая часть подземелий была образована вследствие добычи камней ракушечника.

В катакомбах постоянно сохраняется одинаковая температура, которая достигает около 14 градусов тепла, а их глубина в некоторых местах достигает ста метров. Настоящая история этого загадочного места не известна до сих пор. Однако доказано, что одесские катакомбы являются самыми запутанными в мире из-за хитросплетений множества ходов.

В подземных лабиринтах можно увидеть таинственный мир подземных перекрестков, мощных обвалов и обводненных галерей. Сюда любят приходить туристы, исследователи и авантюристы, которых притягивает таинственность и загадочность катакомб. Однако, в подземелье нужно идти только с гидом, так как здесь легко можно заблудиться.



Одесские катакомбы

Где найти: вход в катакомбы с улицы Картамышевской, 27/29.

Пляжи

Какая же Одесса без пляжей? Тысячи туристов приезжают сюда каждый год, чтобы понежиться, позагорать под палящим солнцем и искупаться в теплом Черном море.

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Самым известным пляжем Одессы является "Аркадия". Здесь сосредоточена настоящая клубная жизнь города – ночные тусовки, бары и развлечения на берегу моря. Он славится своими живописными видами и развитой инфраструктурой. Вход бесплатный для всех желающих, однако платным является целый ряд дополнительных платных услуг – прокат шезлонгов, зонтиков, детские аниматоры и тому подобное.



Пляж "Аркадия"

Еще один известный пляж Одессы – "Ланжерон". Он считается самым старым в городе. Основным преимуществом "Ланжерона" является его размещение в центре города и невероятная живописность. На его территории также работают разнообразные рестораны, ночные клубы, магазины и отели.



Пляж "Ланжерон" в Одессе

Изюминкой пляжа "Ланжерон" является дельфинарий "Немо", который считают одним из лучших в Европе благодаря развитию популяций морских млекопитающих. В нем можно посмотреть и даже поплавать с дельфинами, которые очень любят людей. В комплексе "Немо" также проводятся курсы дельфинотерапии, дайвинг и различные шоу с участием морских млекопитающих.



Дельфинарий "Немо"

Пляж "Лузановка" – самый молодой в Одессе. Он огромен и является единственным в Одессе природным песчаным пляжем. "Лузановка" удалена от центра города, поэтому море здесь намного чище, а отдыхающие имеют возможность насладиться бескрайними просторами открытого моря. Рядом с пляжем расположен парк, где горожане часто устраивают пикники.



Пляж "Лузановка" в Одессе