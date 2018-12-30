Курьезное начало нового года: Крисси Тейген врезалась в зонтик во время прямого эфира

Американская телеведущая и модель Крисси Тейген в новогоднюю ночь выступила в музыкально-юмористическом шоу Saturday Night Live's на американском канале NBC. В полночь Крисси пошла поздравить ведущую программы Лесли Джонс, однако врезалась в ее зонтик.

Этот момент снят на камеры, и видео с Крисси Тейген быстро стало вирусным в сети.

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Так, когда часы пробили полночь и начался 2019 год, американская звезда попала в курьезную ситуацию. Пользователи социальной сети Twitter уже подготовили коллекцию мемов об этом.

Смотрите видео с Крисси Тейген

Сама Тейген сообщила поклонникам, что с ней и с ее глазом все хорошо, а также она не держит зла на Лесли Джонс.

EYE’M FINE BABY I hug too hard what can I say ️️️ pic.twitter.com/74ddgxQlsr — christine teigen (@chrissyteigen) 1 января 2019 г.

"Крисси Тейген начала 2019 год не лучшим образом"

Chrissy Teigen started 2019 on the wrong note pic.twitter.com/7TQtDC9O2T — Jason Bolaños (@JBinAV) 1 января 2019 г.

"Что я ожидаю в 2019 и как это будет"

I'M SORRY CHRISSY I'M SO SORRY BUT I HAD TO pic.twitter.com/N6OjgZ0BIi — Kat Alex (@_trashgender_) 1 января 2019 г.

"Сложное начало для Крисси Тейген"

"Я – Крисси, а 2019 – это зонт"