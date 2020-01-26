Леся Никитюк рассмешила сеть курьезным роликом с отдыха

Украинская телеведущая Леся Никитюк в который раз доказала, что является "королевой юмора". Звезда опубликовала на инстаграм странице курьезный ролик, который рассмешил всех ее сторонников.

Видео Леся Никитюк сняла во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. Телезвезда поселилась в элитном отеле, учтя питание. А чтобы не поправиться от калорийных блюд, Леся Никитюк не отказалась от тренировок. Именно одно из них она и показала поклонникам в сети.

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Украинка в специальной обуви занялась спортом с тренером, что и показала на кадрах с отдыха. Курьезный ролик сначала появился в инстаграм-сторис, однако видео настолько рассмешило саму Лесю Никитюк, что она захотела его сохранить в блоге.

На видео четко видно, как человек борется с ultra-all-inclusive. Не смогла не показать это... Никогда еще с себя так не смеялась! Но я буду работать в этих шкарах, сколько нужно, чтобы не заплыть жиром,

– с юмором написала Леся Никитюк.

Ранее телеведущая уже демонстрировала особую "диету", которую назвала занюхиванием. Она заключается в том, что, когда вдыхаешь аромат калорийной пищи, нужно есть полезную, например, яблоко.