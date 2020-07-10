Правительство Барбадоса планирует запустить новую визу на 12 месяцев для тех работников, которые могут работать дистанционно. Барбадос является безопасным для длительного пребывания на острове, ведь за все время там было зафиксировано всего 98 случаев заболевания коронавирусом, из которых 90 уже выздоровели. Но также было и 7 летальных случаев, а лечится сейчас только один человек.

Премьер-министр страны Миа Моттли считает, что люди сейчас не планируют краткосрочные путешествия из-за постоянно меняющихся ограничений и 14-дневного периода изоляции, который после нужно отбыть. Однако в Барбадосе предлагают остановиться там на год, если это позволяет работа, а саму визу в правительстве страны называют "барбадоским приветствием". Таким образом в стране пытаются возродить туризм, передает The Insider.

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Где находится Барбадос?

Сейчас такую визу еще дорабатывают и неизвестно, когда ее запустят. Однако на Барбадос, где родилась знаменитая певица Рианна и где до сих пор живет ее семья, можно прилететь для короткого путешествия уже с 12 июля. Туристам из стран с высоким уровнем риска (более 10 000 новых случаев за последние семь дней) нужно пройти тест на COVID-19 за 72 часа перед отъездом. Тем путешественникам, которые прилетят из стран с низким уровнем риска (менее 100 случаев за неделю), можно пройти тест за неделю до вылета.

Рианна на родном Барбадосе / Фото из соцсетей

Как и во многих других странах, тест на коронавирус можно сделать в самом Барбадосе, но пока не будут известны его результаты, за свой счет нужно будет самоизолироваться. Также в том случае, если тест будет положительным, туристов изолируют, а за ними будут наблюдать представители Министерства здравоохранения.