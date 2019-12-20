Лучшие книги 2019 года, достойные внимания

2019 год оказался очень насыщенным и очень плодотворным на яркие и атмосферные книги. Какие из них точно нельзя обойти своим вниманием – читайте в материале LifeStyle 24

Мы предлагаем незначительную часть самых популярных книг в этом году, но каждое из этих произведений безусловно заслуживает каждую минуту вашего времени.

К слову: Найкращі та корисні подарунки до зимових свят

"Доця", Тамара Гориха Зерня



"Доця" / Фото: Армия.fm

Художница-витражистка из Донецка, которая создает ценные лампы и витражи для самых разных клиентов, с началом войны на Донбассе, в 2014 году, теряет все. Семью, дом, работу, иллюзии. Зато у нее остается команда почти супергеройских друзей, опыт и воля к жизни. Которые и разворачивают перед нами историю с настоящими шпионскими тайнами, сногсшибательными зигзагами сюжета и героями, которыми трудно не увлечься.

Это – не документальная книга о войне на Донбассе. Это, скорее, очень крутой боевик, выписанный из нашей реальности. Но это одна из самых ярких книг о войне на Донбассе, которая перехватывает дыхание от страха и восторга.

Сама автор о ней сказала: "Я начала писать эту книгу, когда увидела, что наш враг штампует книги о войне на Донбассе, выставляя украинцев захватчиками, а себя – освободителями. Я поняла, что мы должны что-то делать, мы не можем ждать вечность, пока родится новый украинский Ремарк. Мы должны написать сами здесь и сейчас. Возможно, позже, спустя десятилетия эти события осмыслят по-другому, подадут по-другому. Но то, что есть сейчас и то, что мы должны сделать, мы сделали".

"Клавка", Марина Гримич



"Клавка" / Фото из открытых источников

Книга о книгах. Точнее – о тех, кто создавал все те книги, которые нас стимулировали изучать в школе, но к которым мы тогда не доросли. И о старом Киеве, каким он был после войны, со всеми его, уже потерянными, базарами, уютными улицами, странным бытом коммунальных квартир, партийными интригами и вечными страстями любовных треугольников.

Клавдия Блажкевич работает секретаршей Союза писателей Украины. Ей – 26. Она – дочь врагов народа. У нее аж два поклонника добиваются ее руки и сердца. Вокруг нее бурлит пленум Союза Советских Писателей Украины, на котором устраивают разносы писателям, и на котором каждый пытается выжить, кто как умеет. Все это сплетается в увлекательный сюжет о нашей соцреалистической богеме, о которой мы знаем немного. А зря – она ​​стоит того, чтобы обратить на нее внимание. Для первого знакомства с жизнью тогдашних писателей книга Гримич оптимальная.

"Красные чащи", Фоззи



"Красные чащи" / Фото из открытых источников

Все мы имеем жизнь, насыщенную событиями, людьми и смыслами. У нас разные представления о том, каким должен быть хороший день, ради чего стоит жить; что для нас важно и кому важны мы. А что будет, когда неожиданно все это куда-то денется? Смысл жизни будет исчерпан годами, а те, кто действительно для нас важен, исчезнут? Фоззи (да, тот самый) предлагает отличный вариант ответа на этот вопрос.

Он рассказывает историю жителей дома престарелых, который стоит посреди леса возле Черкасс. Они приезжают в этот дом доживать хоть как-нибудь. Но неожиданно обретают новую жизнь. С новым наполнением, новыми друзьями и новым лучшим в мире псом. Ну, и с новыми интригами, симпатиями и проявлениями человечности, куда же без этого.

Официальная рецензия на книгу говорит нам, что это – история соседства, общежития и взаимопонимания, несмотря на различие в биографиях. Не важно, на каком языке ты говоришь, какие истории имел ранее, где родился, учился и читал ли классику. Главное, чтобы болел за наших.

"Дом, в котором...", Мариам Петросян

"Дом, в котором..." / Фото из открытых источников

Это – невероятно мощная история о том, сколько всего пестрого, вычурного и прекрасного скрыто в людях, независимо от того, как они выглядят. Это – роман о том, сколько магии мы отказываемся замечать, когда становимся взрослыми. Это – рассказ о чудесах, которые случаются рядом, если мы сами им это позволим. Это – очень светлая книга о том, насколько мы все разные, и как похожи между собой одновременно.

Именно такие впечатления остаются после известного романа армянского автора. Так, официальная рецензия довольно мрачно нам объясняет, что сюжет разворачивается в особом центре для детей с инвалидностью, где они существуют совершенно отдельно от внешнего мира. Это правда. Сам Дом, в котором они живут – живой организм, что-то больше похожее к мифическому существу, а не к временному пристанищу. Это тоже правда. Но не доверяйте этой мрачности. "Дом, в котором..." настолько полон чистыми эмоциями, которые все мы переживали хотя бы раз в своей жизни, что в это произведение проваливаешься с головой, забыв о необходимости перевести дыхание между погружениями в сюжет.

"Женщины, бегущие с волками", Кларисса Пинкола Эстес



"Женщины, бегущие с волками" / Фото из открытых источников

Эту книгу переиздают на разных языках мира не просто годами. Ее переиздают десятилетиями. Она играет с архетипами, расшифровывает сказки, легенды и предания, через которые показывает, почему Дикая женщина – это хорошо. Она объясняет, как быть откровенной с собой и почему эта открытость важна для ощущения счастья. Она рассказывает, почему некоторые женские шутки никогда не поймет никто, откуда брать силы для творчества, и куда исчезает любовь к себе и окружающим. Она помогает лучше понять себя, мужчину рядом с собой и нюансы развития отношений в паре. В конце концов, в сказках все гораздо понятнее.

Но: "Женщины, бегущие с волками" – то произведение, которое нельзя прочитать за раз, затаив дыхание. Эту книгу нужно смаковать небольшими кусочками, обдумывая каждый прочитанный раздел.

"Becoming. Становление", Мишель Обама



"Becoming. Становление" / Фото: Читомо

Мишель Обама – крутая. Не из-за статуса первой леди, первой афроамериканки, которая стала первой леди или влиятельной правозащитницы женщин. Она – крутая сама по себе, как незаурядная личность, в которую постоянно хочется всмотреться получше, чтобы разглядеть что-то новое.

Эта книга – о той реальности жизни Мишель Обамы, которая была искусно скрыта за глянцевыми обложками таблоидов и почти киношными снимками из жизни Белого дома. Она с искренней откровенностью рассказывает о своей юности, о замужестве, о борьбе за сохранение брака и о материнстве. Обо всем, что помогло сильной и уверенной женщине прожить свою интересную историю от жизни в маленькой чикагской квартире до того момента, как весь мир узнал о том, кто она.

"Ukraиner. Страна изнутри", Богдан Логвиненко



"Ukraиner. Страна изнутри" / Фото из открытых источников

Это книга по мотивам первого круга масштабной, почти двухлетней экспедиции по Украине в рамках одноименного проекта. В книге собрали самые яркие моменты из путешествий по всем историческим регионам – от Волыни до Таврии, от Слобожанщины до Подолья. Если вы уверены, что мир бесконечно интересен, и все прекрасное можно найти совсем рядом – вам точно нужна эта книга. Чтобы точно знать, где именно искать это прекрасное.

Она помогает почувствовать, сколько всего яркого, колоритного и экзотического скрыто в разных местах нашей страны, нужно только уметь это все увидеть. Это мотивационно-вдохновляющий путевой очерк, который очень стимулирует желание срочно отправиться в путешествие, чтобы самому почувствовать все то, что описано в этой книге.

"Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР", Вахтанг Кипиани



"Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР" / Фото из открытых источников

Уголовное дело Василия Стуса состояло из тысячи страниц, подшитых в шести томах, и теперь каждый может узнать все его подробности. Самые важные и интересные из них – собраны в этой книге. Как и за что был арестован поэт? Кто во время процесса пытался спасти Василия Стуса, а кто сделал все, чтобы он навсегда исчез за решеткой политической зоны на Урале? Ответы на эти вопросы для себя стоит понять даже в том случае, если вы имеете смутное представление о Стусе и его творчестве. Это нужно, чтобы понять, почему личность поэта стала культовой. Это важно, потому что отдельные фигуранты его дела влияют и на нашу с вами жизнь. Это необходимо, чтобы лучше понять, как и при каких условиях формировалась независимость Украины и почему мы до сих пор должны доказывать ее право на существование.