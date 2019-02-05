Лукбук, прет-а-порте и мультибренд: что означают модные термины

Мода – это не только господство определенной сферы жизни или культуры, для многих – это образ жизни. И неудивительно, ведь в эпоху инфлюенсеров в социальных сетях, диктующих, что ты наденешь завтра, быть в тренде – очень важно каждой девушке. К одежде люди всегда относятся с особым вниманием. С помощью одежды, каждый пытается произвести впечатление на других.

Каждая профессиональная сфера обладает присущей ей терминологией, которую людям, далеким от индустрии, трудно понять. Если вы неоднократно встречались с такими словами, как лукбук, прет-а-порте и мультибренд, но не знали, что они означают – эта вторая часть нашего материала для вас.

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Мы собрали в алфавитном порядке все fashion-термины, которыми пользуются известные дизайнеры, стилисты, звезды и модели, для того, чтобы модным лексиконом умели также без проблем владеть и вы. Вторую часть fashion-словаря – читайте дальше.

Fashion-словарь (часть 2)

Лукбук – отдельный акцент на одну из вещей гардероба, которая дополняет всю одежду. Другими словами – это бумажные каталоги, где показано, что стоит носить по мнению дизайнера.



Лукбук украинского бренда пуховиков Ienki Ienki

Масс-маркет – сегмент одежды на рынке, который рассчитан на многочисленную аудиторию.



Масс-маркет Bershka

Мунбуты – зимний вид обуви, который еще называют Лунной обувью. Такое название оно получило из-за своей габаритности, которая напоминает обувь для Луны (луноходы). Создали обувь в 1970-х годах по примеру обуви астронавтов.



Мунбуты Chiara Ferragni Gold

Маст-хэв – трендовая вещь, которая является мегапопулярной в каком-то из сезонов. Маст-хэв – это та вещь в гардеробе, которая должна быть у каждого, кто увлекается модой.



Маст-хэв 2019 – рабочий комбинезон

Мультибренд – наличие у одной компании нескольких самодостаточных брендов. К каждому новому сезону в магазин завозят новый ассортимент одежды и регулярно расширяют портфолио имеющихся брендов.



Мультибрендовый магазин

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Мюли – это один из древнейших видов обуви. Такое название носят тапки с открытой пяткой, которую носили еще в Древнем Египте, Персии, Тунисе и Марокко.



Мюли от ZARA

Нормкор – стиль одежды, который можно назвать таким, в которомнет стиля. Основная его идея – комфорт и простота. К такой одежде относятся футболки, джинсы и кроссовки.



Пример стиля нормкор

Плисе – складки юбки, сделанные специальным прессом или утюгом.



Пример юбки плисе

Портупея – сексуальный аксессуар, который ворвался на модные территории в прошлом сезоне. Ранее, его можно было купить разве что в секс-шопах. Аксессуар выглядит очень модно, но и одновременно вызывающе.



Портупея

Прет-а-порте – одежда из коллекций, созданная для массового производства. Коллекции класса прет-а-порте служат основным источником доходов модных домов.

Прет-а-порте Gucci осень-зима 2018/2019



Прет-а-порте Gucci осень-зима 2018/2019

Свинтер-дресин – тенденция носить летнюю одежду зимой, а зимнюю летом. К примеру, это могут быть сандалии с мехом или верхняя одежда без рукавов.



Свинтер–дресин

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Свитшоты – разновидность свитера из плотной ткани, который отличается от других свитеров круглым вырезом и отсутствием капюшона и карманов.



Свитшот

Тотал-лук – комплект одежды, который полностью соответствует одному цвету.



Тотал-лук Маши Ефросининой

Трендсеттер – лидер мнений, образец для подражания и законодатель моды, который воплощает новые идеи, популяризирует их и влюбляет в свои произведения многих людей.



Александр Венг – бывший креативный директор бренда Bаlenсiaga

Тренд – общая модная тенденция сезона, характеризующая узнаваемость, выраженность и массовость.



Тренд 2019 года – коровий принт



Тренд 2019 года – квадратный носок в туфлях

Флэш-тату – абсолютно безопасный и безвредный новый вид татуировки. Это своеобразные современные, временные наклейки, которые выглядят, как татуировка.



Флеш-тату

Шандальеры – массивные, длинные серьги, украшенные камнями. Такие серьги олицетворяют элегантность и утонченный вкус у женщины.



Шандальеры

Шоурум – небольшая студия бренда, которая представляет одежду, обувь и аксессуары. Во время недель моды в шоурумах дизайнеры демонстрируют свою одежду.



Шоурум украинского бренда BEVZA

Pre-fall – дизайнерская коллекция, которая выходит в июне, демонстрируя осенне-зимний сезон.



Pre-fall Fendi

Resort – межсезонная, курортная коллекция одежды, которая показывает модные тенденции следующего сезона. Разгар такого сезона приходится на май.



Versace Resort 2018