Мать драконов и любительница кофе из Starbucks: в сети нашли киноляп в "Игре престолов"

Фанаты популярного сериала "Игра престолов" заметили забавный ляп в финальном сезоне. Так, на одном из кадров серии на столе стоит стакан известной американской сети кафе Starbucks.

В четвертой серии 8 сезона "Игры престолов" в первой части эпизода главные герои пируют, а на 17 минуте 39 секунде пользователи сети заметили на столе перед Дейенерис бумажный стакан с кофе от Starbucks.

Читайте также: "Игра престолов" 8 сезон 5 серия: опубликован трейлер эпизода

Интернет-юзеры сразу взорвались шутками относительно ляпа в сериале.

"Дейенерис из дома Таргариенов. Буреродженная. Мать драконов... Та, что пьет латте со вкусом тыквы", – пишут внимательные поклонники "Игры престолов".

Daenerys Stormborn of House Targaryen, the First of Her Name, Queen of the Andals and the First Men, Protector of the Seven Kingdoms, the Mother of Dragons, the Khaleesi of the Great Grass Sea, the Unburnt, the Breaker of Chains, and Drinker of Pumpkin Spice pic.twitter.com/BOPdolRhXz — Ira Madison III (@ira) 6 мая 2019 г.

"Даже в Вестеросе есть Starbucks, а в Украине до сих пор нет!"