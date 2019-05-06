Мать драконов и любительница кофе из Starbucks: в сети нашли киноляп в "Игре престолов"

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Дейнерис Таргариен
Дейнерис Таргариен / Коллаж LifeStyle 24

Фанаты популярного сериала "Игра престолов" заметили забавный ляп в финальном сезоне. Так, на одном из кадров серии на столе стоит стакан известной американской сети кафе Starbucks.

В четвертой серии 8 сезона "Игры престолов" в первой части эпизода главные герои пируют, а на 17 минуте 39 секунде пользователи сети заметили на столе перед Дейенерис бумажный стакан с кофе от Starbucks.

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Интернет-юзеры сразу взорвались шутками относительно ляпа в сериале.

"Дейенерис из дома Таргариенов. Буреродженная. Мать драконов... Та, что пьет латте со вкусом тыквы", – пишут внимательные поклонники "Игры престолов".

"Даже в Вестеросе есть Starbucks, а в Украине до сих пор нет!"

 

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Теги: LifeStyle Кино Голливуд Курьезные новости Игра престолов
Источник: LifeStyle 24
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