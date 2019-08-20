МАУ начала большую распродажу билетов ко Дню Независимости Украины

Украинская авиакомпания МАУ объявила о начале распродажи билетов, которая продлится до 1 сентября 2019 года. Акция, организованная ко Дню Независимости, будет распространяться на рейсы из нескольких украинских городов, а скидки будут достигать 50% от тарифа.

На официальном сайте МАУ сообщается, что билеты можно уже забронировать в города Европы, Северной Америки, Азии и Африки. А отправиться туда можно из таких точек в Украине, как Киев, Львов, Одесса, Черновцы и Ивано-Франковск. Сами же рейсы будут выполняться в период с 1 ноября 2019 года по 29 февраля 2020 года.

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Наименьшая цена на перелет составляет 806 гривен (из Львова в Киев), а самая дорогая – 6598 гривен (из Киева в Пекин). Предлагаем к просмотру скриншоты со всеми акционными рейсами от МАУ:

Фото: скриншоты с сайта МАУ