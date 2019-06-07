Мелания Трамп и Бриджит Макрон продемонстрировали кардинально разные образы: фото

Международный тур по странам Европы для Дональда и Мелании Трамп не завершился. После Великобритании президентская чета отправилась во Францию, где их встретили Эммануэль и Бриджит Макрон. И все журналисты и очевидцы обратили внимание не на важную встречу, а на кардинально разные образы двух красавиц.

Европа отмечает 75-летие высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Так, 5 июня в Великобритании устроили торжественный парад, в котором приняла участие королева Елизавета II, а 6 июня памятные мероприятия состоялись во Франции.

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Американская пара Дональд и Мелания Трамп отправились в страну на президентском вертолете. Там их ждали Эммануэль Макрон и его очаровательная жена Бриджит. Но не встреча двух политиков вызвала резонанс в сети, а наряд первых леди.

Мелания Трамп придерживалась этикета и выбрала для торжественная события классическое черное пальто и платье. Свой образ она дополнила туфлями-лодочками и массивными солнцезащитными очками. А вот Бриджит Макрона красовалась рядом с Меланией в светлом платье и пальто. Наряд украшали золотистые пуговицы, которые добавили роскоши к образу французской первой леди. Таким образом влиятельные женщины продемонстрировали кардинально разные образы, которіе в сети окрестили "инь и янь".

В рамках мероприятий Дональд и Мелания возложили цветы на могилы погибших солдат, которые во время Второй мировой войны отдали свою жизнь. Также они приняли участие в параде, где прочитали совместную молитву.