MELOVIN показал своих родителей в новогодней песне: чувственное видео

Перед Новым годом MELOVIN сделал неожиданный сюрприз для своих поклонников. Артист записал чувственную украиноязычную песню "Великолепный момент".

После участия в международном конкурсе "Евровидение 2018" MELOVIN получил немалую популярность как в Украине, так и за ее пределами. Поэтому на католическое Рождество артист презентовал чувственную песню, которая уже успела очаровать сеть.

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В песне "Волшебный миг" MELOVIN по-особенному рассказал о своей семье и их новогодних традициях. Согласно словам композиции, праздники в семье артиста проходят "с папиным вином", а "стол праздничный как сияет маминым теплом". Кроме этого, популярный певец едва ли не впервые показал своих родных – их фото украсило аудиозапись песни.

Слушайте новую песню MELOVIN "Великолепный момент" (аудио):

MELOVIN – "Великолепный момент": текст новогодней песни

Яка чудова мить, ця новорічна ніч.

Я так колись хотів її зустріти пліч-о-пліч з тобою.

Коли горять вогні навколо,

Ялинка, як ліхтар,

Злітається добро,

І кожна мить цієї ночі з татовим вином.

Всі поруч: ти і я, і цілий світ.

Припев:

Новий рік прийде

І сумніви зітре, любов нам принесе.

Ти знай, ми йдемо в Новий рік,

Щоб бути щасливішими – я і ти.

Погане забувай, і віри не втрачай в себе,

Ти віри не втрачай в себе

Яка чудова мить, ця новорічна ніч.

Я так колись хотів її зустріти, де

сімейне коло,

І феєрверків цвіт навколо.

Згадаємо усе, що буде і було.

І стіл святковий ніби сяє маминим теплом,

Удома ти і я, і цілий світ.