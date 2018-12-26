MELOVIN показал своих родителей в новогодней песне: чувственное видео
Перед Новым годом MELOVIN сделал неожиданный сюрприз для своих поклонников. Артист записал чувственную украиноязычную песню "Великолепный момент".
После участия в международном конкурсе "Евровидение 2018" MELOVIN получил немалую популярность как в Украине, так и за ее пределами. Поэтому на католическое Рождество артист презентовал чувственную песню, которая уже успела очаровать сеть.
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В песне "Волшебный миг" MELOVIN по-особенному рассказал о своей семье и их новогодних традициях. Согласно словам композиции, праздники в семье артиста проходят "с папиным вином", а "стол праздничный как сияет маминым теплом". Кроме этого, популярный певец едва ли не впервые показал своих родных – их фото украсило аудиозапись песни.
Слушайте новую песню MELOVIN "Великолепный момент" (аудио):
MELOVIN – "Великолепный момент": текст новогодней песни
Яка чудова мить, ця новорічна ніч.
Я так колись хотів її зустріти пліч-о-пліч з тобою.
Коли горять вогні навколо,
Ялинка, як ліхтар,
Злітається добро,
І кожна мить цієї ночі з татовим вином.
Всі поруч: ти і я, і цілий світ.
Припев:
Новий рік прийде
І сумніви зітре, любов нам принесе.
Ти знай, ми йдемо в Новий рік,
Щоб бути щасливішими – я і ти.
Погане забувай, і віри не втрачай в себе,
Ти віри не втрачай в себе
Яка чудова мить, ця новорічна ніч.
Я так колись хотів її зустріти, де
сімейне коло,
І феєрверків цвіт навколо.
Згадаємо усе, що буде і було.
І стіл святковий ніби сяє маминим теплом,
Удома ти і я, і цілий світ.