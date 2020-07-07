Российскому актеру Михаилу Ефремову предъявили окончательное обвинение в смертельном ДТП, которое он спровоцировал в центре Москвы. Следствие завершилось и есть все доказательства того, что артист находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека и совершено в состоянии опьянения – часть 4 статьи 264 УК РФ. Об этом сообщает издание DW.

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Ранее в правоохранительных органах рассказали, что по этому делу были проведены все необходимые экспертизы, к нему были приложены все данные камер наблюдения и показания свидетелей. Нет сомнений, что Михаил Ефремов во время совершения ДТП был за рулем в состоянии опьянения. Пассажиров рядом с ним не было.

Теперь руководитель пресс-службы ГУ МВД в Москве Владимир Васенин сообщил, что расследование в отношении актера завершено.

Несмотря на многочисленные доказательства виновности Ефремова, его адвокат отметил, что готов доказать обратное.

Задача адвоката собирать доказательства. Я этим занимался, собрал достаточно доказательств его невиновности,

– отметил Пашаев в интервью телеканалу "Россия-24".

Что известно о ДТП с Ефремовым?

8 июня на Садовом кольце в Москве актер вылетел на встречную полосу и врезался в фургон доставки продуктов. За рулем второго автомобиля находился 57-летний Сергей Захаров. Мужчину госпитализировали в больницу, однако от сложных травм утром 9 июня он умер.

Ефремову провели медицинское обследование, которое показало, что в его крови на момент ДТП был алкоголь. Сейчас актеру избрали меру пресечения – домашний арест до 9 августа. Различные СМИ сообщали о том, что мужчина сильно переживал из-за этой трагедии, в сети появилось его обращение с извинением, Ефремов отказывался есть и видеться с кем-либо. Сын выражал ему поддержку, а вот дочь наоборот – осуждала. Также недавно в сети распространяли информацию, что мужчина якобы пережил сердечный приступ.