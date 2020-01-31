Миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск представил свою песню "Не сомневайся"

Знаменитый миллиардер и основатель компаний SpaceX, PayPal, Neuralink и The Boring Company, 31 января представил свою вторую песню под названием Do not doubt your vibe ( "Не сомневайся в своих эмоциях"). Сингл в жанре электронной танцевальной музыки (EDM) уже покорил сеть.

Настоящей неожиданностью для фанатов стал выход нового сингла Илона Маска, который сам исполнил ее и написал текст к ней. Танцевальный трек, состоящий из двух фраз Do not doubt your vibe ( "Не сомневайся в своих эмоциях") в первой части и Because it's true ( "Потому что это правда") во второй, уже успели положительно оценить пользователи музыкальных платформ ютуб и саундклауд , где он выложил трек на собственном лейбле Emo G Records.

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"Я написал слова и исполнил вокальную партию", – похвастался Маск подписчикам в Твиттере, добавив фотографии из студии звукозаписи. Кроме ссылки на трек, Маск отметил, что разочарован провалом своего музыкального лейбла Emo G Records, но предположил, что песня RIP Harambe – это "лучшее из его творений".

Напомним, что в апреле 2019 он выпустил первый рэп-сингл RIP Harambe, посвященный горилле Харамбе. Именно ее в мае 2016 застрелили работники зоопарка в Цинциннати, штат Огайо, США. По их словам, горилла несла угрозу для жизни четырехлетнего мальчика, который случайно попал в вольер к животному. Маск признавался, что такая ситуация его сильно расстроила, поэтому он часто думает о несправедливом убийстве.