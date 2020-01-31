24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск представил свою песню "Не сомневайся"

19 Читати новину українською
Илон Маск выпустил песню Do not doubt your vibe / Twitter / @E “D” M

Знаменитый миллиардер и основатель компаний SpaceX, PayPal, Neuralink и The Boring Company, 31 января представил свою вторую песню под названием Do not doubt your vibe ( "Не сомневайся в своих эмоциях"). Сингл в жанре электронной танцевальной музыки (EDM) уже покорил сеть.

Настоящей неожиданностью для фанатов стал выход нового сингла Илона Маска, который сам исполнил ее и написал текст к ней. Танцевальный трек, состоящий из двух фраз Do not doubt your vibe ( "Не сомневайся в своих эмоциях") в первой части и Because it's true ( "Потому что это правда") во второй, уже успели положительно оценить пользователи музыкальных платформ ютуб и саундклауд , где он выложил трек на собственном лейбле Emo G Records.

Интересно: Монатик объявил кастинг на съемки в новом клипе: где и когда он состоится

"Я написал слова и исполнил вокальную партию", – похвастался Маск подписчикам в Твиттере, добавив фотографии из студии звукозаписи. Кроме ссылки на трек, Маск отметил, что разочарован провалом своего музыкального лейбла Emo G Records, но предположил, что песня RIP Harambe – это "лучшее из его творений".

Напомним, что в апреле 2019 он выпустил первый рэп-сингл RIP Harambe, посвященный горилле Харамбе. Именно ее в мае 2016 застрелили работники зоопарка в Цинциннати, штат Огайо, США. По их словам, горилла несла угрозу для жизни четырехлетнего мальчика, который случайно попал в вольер к животному. Маск признавался, что такая ситуация его сильно расстроила, поэтому он часто думает о несправедливом убийстве.

 

Коронавирус из Китая: последние новости
сегодня
32437
Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Техно Музыка Илон Маск
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 11:27 Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
Квітослава Туз 31610
30 января 16:26 Фильмы про подростков, школу, дружбу и любовь: лучшая подборка
Юлія Турелик 152
30 января 16:00 День рождения Всеволода Нестайко: что известно о классике детской литературы
Юлія Турелик 81
30 января 11:49 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз 74324
28 января 16:00 Интервью с Брией Блессинг: Я думала, что уже не выйду замуж
Юлія Девда 648
Новости
Больше новостей
Залиште відгук