Миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск представил свою песню "Не сомневайся"

Илон Маск выпустил песню Do not doubt your vibe / Twitter / @E “D” M

Знаменитый миллиардер и основатель компаний SpaceX, PayPal, Neuralink и The Boring Company, 31 января представил свою вторую песню под названием Do not doubt your vibe ( "Не сомневайся в своих эмоциях"). Сингл в жанре электронной танцевальной музыки (EDM) уже покорил сеть.