Мир, что внезапно ожил: невероятные анимированные иллюстрации, от которых невозможно оторваться

Художница под никнеймом Sparrows создает удивительные анимированные иллюстрации с сюжетами, которые при определенных обстоятельствах могли бы с нами произойти в жизни (теоретически, мы же могли бы пообедать с осликом?), и совершенно сюрреалистические.

Об авторе таких магнетических и интересных работ почти ничего неизвестно. Разве, что она использует программы Adobe Photoshop CS6, Sketchup и Wacom Intuos 5 и размещает свои картинки в микроблоге на Tumbler.

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Поэтому пока художница прячет лицо за художественным миром, нам ничего не остается, как пристально присмотреться к самому миру-выдумке.



Иллюстрация художницы​ Sparrows



Иллюстрация художницы​ Sparrows



Иллюстрация художницы​ Sparrows



Иллюстрация художницы​ Sparrows



Иллюстрация художницы​ Sparrows



Иллюстрация художницы​ Sparrows



Иллюстрация художницы​ Sparrows



Иллюстрация художницы​ Sparrows



Иллюстрация художницы​ Sparrows



Иллюстрация художницы​ Sparrows



Иллюстрация художницы​ Sparrows



Иллюстрация художницы​ Sparrows



Иллюстрация художницы​ Sparrows



Иллюстрация художницы​ Sparrows



Иллюстрация художницы​ Sparrows



Иллюстрация художницы​ Sparrows



Иллюстрация художницы​ Sparrows