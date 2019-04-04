Мир, что внезапно ожил: невероятные анимированные иллюстрации, от которых невозможно оторваться

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Иллюстрация художницы Sparrows
Иллюстрация художницы Sparrows / Sparrows // Tumbler

Художница под никнеймом Sparrows создает удивительные анимированные иллюстрации с сюжетами, которые при определенных обстоятельствах могли бы с нами произойти в жизни (теоретически, мы же могли бы пообедать с осликом?), и совершенно сюрреалистические.

Об авторе таких магнетических и интересных работ почти ничего неизвестно. Разве, что она использует программы Adobe Photoshop CS6, Sketchup и Wacom Intuos 5 и размещает свои картинки в микроблоге на Tumbler.

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Поэтому пока художница прячет лицо за художественным миром, нам ничего не остается, как пристально присмотреться к самому миру-выдумке.


Иллюстрация художницы​ Sparrows


Иллюстрация художницы​ Sparrows


Иллюстрация художницы​ Sparrows


Иллюстрация художницы​ Sparrows


Иллюстрация художницы​ Sparrows


Иллюстрация художницы​ Sparrows


Иллюстрация художницы​ Sparrows


Иллюстрация художницы​ Sparrows


Иллюстрация художницы​ Sparrows


Иллюстрация художницы​ Sparrows


Иллюстрация художницы​ Sparrows


Иллюстрация художницы​ Sparrows


Иллюстрация художницы​ Sparrows


Иллюстрация художницы​ Sparrows


Иллюстрация художницы​ Sparrows


Иллюстрация художницы​ Sparrows


Иллюстрация художницы​ Sparrows

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости культуры
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