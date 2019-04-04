Мир, что внезапно ожил: невероятные анимированные иллюстрации, от которых невозможно оторваться
Художница под никнеймом Sparrows создает удивительные анимированные иллюстрации с сюжетами, которые при определенных обстоятельствах могли бы с нами произойти в жизни (теоретически, мы же могли бы пообедать с осликом?), и совершенно сюрреалистические.
Об авторе таких магнетических и интересных работ почти ничего неизвестно. Разве, что она использует программы Adobe Photoshop CS6, Sketchup и Wacom Intuos 5 и размещает свои картинки в микроблоге на Tumbler.
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Поэтому пока художница прячет лицо за художественным миром, нам ничего не остается, как пристально присмотреться к самому миру-выдумке.
Иллюстрация художницы Sparrows
Иллюстрация художницы Sparrows
Иллюстрация художницы Sparrows
Иллюстрация художницы Sparrows
Иллюстрация художницы Sparrows
Иллюстрация художницы Sparrows
Иллюстрация художницы Sparrows
Иллюстрация художницы Sparrows
Иллюстрация художницы Sparrows
Иллюстрация художницы Sparrows
Иллюстрация художницы Sparrows
Иллюстрация художницы Sparrows
Иллюстрация художницы Sparrows
Иллюстрация художницы Sparrows
Иллюстрация художницы Sparrows
Иллюстрация художницы Sparrows
Иллюстрация художницы Sparrows