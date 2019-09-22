Модель с редким заболеванием кожи поразила сеть: эффектные фото

Модель Джейзи Гэри, которая страдает от ламеллярного врожденного ихтиоза, покорила своей внешностью индустрию моды и успела подписать контракт с модельным агентством.

Джейзи Гэри рассказала изданию Bored Panda, что никогда раньше не видела моделей с такой внешностью как у нее, поэтому решила окунуться в фэшн-индустрию.

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По ее словам, при рождении кожа была похожа на пленку для обертывания продуктов. А каждые две недели она сползает как в рептилии. Из-за этого в школе девушка часто подвергалась буллингу и имела много комплексов.

"Когда я родилась, мои родители не могли понять, что со мной не так, поэтому я находилась большую часть времени в больнице. Но через несколько месяцев мне, наконец, был поставлен диагноз. Я впервые поняла, что отличаюсь от других людей уже в сознательном возрасте, когда увидела, как мои родители защищают меня", – вспомнила Гери.

В подростковом возрасте Джейзи, как и все другие девушки, использовала много декоративной косметики. Однако однажды остановилась и подумала: "Моя кожа – произведение искусства сама по себе. Я горжусь своей кожей. Горжусь, что имею два оттенка коричневого одновременно".

В 2017 году девушка начала свою карьеру модели. За два года она уже подписала контракт с модельным агентством и снялась для Vogue Italia. Она считает, что с помощью фэшн-индустрии вдохновит людей с ихтиозом любить свое тело и не стесняться его.