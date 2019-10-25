"Мое тело – мое дело": Злата Огневич поразила новым хитом "Богиня" от Jerry Heil
В день настоящего музыкального бума в Украине, кроме Тины Кароль, NK и Камалии, свою новинку представила и украинская исполнительница Злата Огневич. Звезда представила трек "Богиня", в котором призывает всех украинок полюбить себя.
Премьера нового хита состоялась на ютуб-канале Златы Огневич 25 октября. Автором слов стала другая известная исполнительница и восходящая звезда украинского шоу-бизнеса Jerry Heil, а саундпродюсером выступил The Maneken.
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Злата Огневич – "Богиня": смотреть видео онлайн
Артистка Злата объясняет, что решила спеть об одной из важнейших тем современности – о том, как важно ценить и принимать себя, ведь именно это и является движущей силой перемен к лучшему.
Мы часто недовольны собой, своей жизнью. Девушки – недовольны фигурой, кожей или другими моментами, которые считают недостатками. Но в действительности внутри каждого живет настоящий Герой, а внутри каждой – прекрасная Богиня!
– прокомментировала премьеру нового трека Злата Огневич.
Трек "Богиня" является биографическим, ведь сама Огневич неоднократно говорила в интервью, что только сейчас чувствует себя гармонично, и поэтому решила поделиться своим мироощущением с публикой.
Текст песни "Богиня" Златы Огневич:
Відкриваю очі, а вона лежить навпроти.
Скажи, хто ти?
Я-Богиня!
Ще ніхто в житті не дарував стільки турботи,
Я не проти, бо нині
Зі мною все нормально!
Хто з дзеркалом не розмовляє?
Самокритичність – мінімальна.
Я сьогодні сяю.
Моє тіло – моє діло,
Моя правда – моя сила,
Буде так, як я захотіла, я захотіла!
Моє тіло – моє діло,
Моя правд а – моя сила
Все, що є навколо,
Я сама собі створила.
Суперсила – моя правда!
Більше не хвилює думка тих,
Хто лише заздрить, коли радить.
Та я рада! Зі мною – все нормально!
Бо Любов – моя зброя.
Самокритичність – мінімальна!
Я, здається, навчилася бути собою!
Моє тіло – моє діло,
Моя правда – моя сила,
Буде так, як я захотіла, я захотіла!
Моє тіло – моє діло,
Моя правда – моя сила
І мені здається, – що мені не здається!
Якщо хочеш бути щасливою,
У світі усе для того стається!
Моє тіло – моє діло,
Моя правда – моя сила,
Буде так, як я захотіла, я захотіла!
Моє тіло – моє діло,
Моя правда – моя сила