"Мое тело – мое дело": Злата Огневич поразила новым хитом "Богиня" от Jerry Heil

В день настоящего музыкального бума в Украине, кроме Тины Кароль, NK и Камалии, свою новинку представила и украинская исполнительница Злата Огневич. Звезда представила трек "Богиня", в котором призывает всех украинок полюбить себя.

Премьера нового хита состоялась на ютуб-канале Златы Огневич 25 октября. Автором слов стала другая известная исполнительница и восходящая звезда украинского шоу-бизнеса Jerry Heil, а саундпродюсером выступил The Maneken.

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Злата Огневич – "Богиня": смотреть видео онлайн

Артистка Злата объясняет, что решила спеть об одной из важнейших тем современности – о том, как важно ценить и принимать себя, ведь именно это и является движущей силой перемен к лучшему.

Мы часто недовольны собой, своей жизнью. Девушки – недовольны фигурой, кожей или другими моментами, которые считают недостатками. Но в действительности внутри каждого живет настоящий Герой, а внутри каждой – прекрасная Богиня!

– прокомментировала премьеру нового трека Злата Огневич.

Трек "Богиня" является биографическим, ведь сама Огневич неоднократно говорила в интервью, что только сейчас чувствует себя гармонично, и поэтому решила поделиться своим мироощущением с публикой.

Текст песни "Богиня" Златы Огневич:

Відкриваю очі, а вона лежить навпроти.

Скажи, хто ти?

Я-Богиня!

Ще ніхто в житті не дарував стільки турботи,

Я не проти, бо нині

Зі мною все нормально!

Хто з дзеркалом не розмовляє?

Самокритичність – мінімальна.

Я сьогодні сяю.

Моє тіло – моє діло,

Моя правда – моя сила,

Буде так, як я захотіла, я захотіла!

Моє тіло – моє діло,

Моя правд а – моя сила



Все, що є навколо,

Я сама собі створила.

Суперсила – моя правда!

Більше не хвилює думка тих,

Хто лише заздрить, коли радить.

Та я рада! Зі мною – все нормально!

Бо Любов – моя зброя.

Самокритичність – мінімальна!

Я, здається, навчилася бути собою!

Моє тіло – моє діло,

Моя правда – моя сила,

Буде так, як я захотіла, я захотіла!

Моє тіло – моє діло,

Моя правда – моя сила

І мені здається, – що мені не здається!

Якщо хочеш бути щасливою,

У світі усе для того стається!

Моє тіло – моє діло,

Моя правда – моя сила,

Буде так, як я захотіла, я захотіла!

Моє тіло – моє діло,

Моя правда – моя сила