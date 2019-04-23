Моника Беллуччи случайно обнажила ноги в платье с разрезом: пикантные фото

Итальянская дива Моника Беллуччи попали в объективы уличных фотографов, когда из-за порыва ветра ее платье поднялось вверх и случайно обнажило стройные ноги актрисы.

Новое фото Моника опубликовала на своей странице в Instagram. В подписи Беллуччи прокомментировала снимок, сообщив о своем итальянском "уикенде" в Сабаудии.

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Для выхода на прогулку актриса надела черно-красное платье с декольте и разрезом на бедре. Однако в ветреную погоду можно столкнуться с любой неожиданной ситуацией. Да, платье итальянской музы слетело вверх, продемонстрировав стройные ноги 54-летней знаменитости.



Моника Беллуччи / Instagram / @monicabellucciofficiel