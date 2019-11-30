Мужу я всегда уступаю, – звезда "Дизель Шоу" Яна Глущенко рассказала о своем браке

Украинская юмористка Яна Глущенко, известная участием в проекте "Дизель Шоу", откровенно рассказала о своих отношениях с мужем Олегом Збаращуком. Звезда не скрывает, что чаще уступает своему любимому, чем наоборот.

Об этом Яна Глущенко рассказала за кулисами съемок шоу "Кто сверху?", которое выходит на Новом канале. Актриса "Дизель Шоу" отметила, что вечное соперничество "инь" и "янь" можно увидеть всюду, даже в супружеских отношениях. Однако в ее семье царит гармония, ведь знаменитая украинка умеет находить баланс и учится быть мудрой женщиной в браке.

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"Я считаю, что это противостояние мужчин и женщин постоянно и во всем. Хотя в работе мы вовсе не конкуренты. Они – сильнее, мы – мудрее, каждый на своем месте. Но, признаюсь, думаю, что большинство лучших специалистов – это мужчины... А мужу я всегда уступаю. Во всем. Учусь быть мудрой женщиной, а муж, как мудрый человек, меня в этом поддерживает", – рассказала Яна Глущенко.

Как известно, Яна Глущенко вышла замуж за Олега Збаращука еще в апреле 2017 года. Избранник актрисы-знаменитый продюсер, сотрудничающий с группой "ТИК", Ириной Билык и "Дизель Студио". Пара избегает публичных выходов и крайне редко рассказывает о личной жизни, поэтому редкие комментарии Яны Глущенко вызывают ажиотаж среди ее поклонников.

Недавно звездные супруги приняли участие в эффектной фотосессии для журнала Viva. С Яной и Олегом в фотосессии снимался их 2-летний сын Тамерлан. Для глянца звезда "Дизель Шоу" рассказала о частной жизни и воспитании отпрыска. Кроме этого, Яна Глущенко призналась, что абсолютно счастливая женщина, потому что у нее – идеальный муж.

Я люблю его за все. Олег – замечательный человек во всех аспектах. Он настоящий мужчина. У меня есть все, что я хотела в жизни: ребенок и любимый муж. У меня семья всегда была на первом месте, мне больше ничего не надо,

– рассказала она.