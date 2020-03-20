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Мы не будем жить так вечно, – Мелания Трамп обратилась к поклонникам во время карантина

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Все знаменитости и высокопоставленные чиновники призывают людей оставаться дома во время карантина. К ним присоединилась и первая леди США Мелания Трамп, которая записала видеообращение к поклонникам во всем мире.

Ролик она опубликовала на инстаграм-странице. Во время пандемии коронавируса Мелания Трамп решила поддержать людей и отметила, что карантин – вынужденное решение власти, а самоизоляция не будет длиться всегда.

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"Сегодня я хочу поговорить с вами о коронавирусе и о том, что он значит для вас и вашей семьи. Мы должны принять перемены сейчас, но это не значит, что так будем жить вечно. Наши дети вернутся в школы, люди вернутся на работу, мы снова соберемся на концертах и ​​спортивных мероприятиях", – отметила Мелания Трамп.

Кроме того, первая леди США инициировала информационную кампанию о коронавирусе. Мелания Трамп заявила, что вместе с иммунологом и инфекционистом Энтони Фаучи будет объяснять важнейшие тезисы о Covid-19 и опровергать ложные сведения, которые распространяют в сети. В то же время знаменитая американка призвала всех следить за своим здоровьем и поддерживать связь с близкими.

Я призываю вас поддерживать связь с близкими через видеочаты, телефонные звонки, социальные сети и другие безопасные технологии. Будьте в безопасности. Помните, что мы вместе, даже когда находимся на расстоянии,
– добавила она.

Что известно об эпидемии коронавируса в США

  • В начале вспышки эпидемии коронавируса Дональд Трамп с иронией писал о болезни. Однако после объявления ВОЗ о пандемии и стремительного распространения Covid-19 в мире, глава Белого дома выделил дополнительные средства на борьбу с вирусом.
  • Впоследствии в США подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Инфицированный был участником конференции Американского консервативного союза, на которой присутствовал и Трамп. Президент сдал тест на вирус, который оказался отрицательным. А вот один из конгрессменов таки заболел коронавирусом после конференции.
  • С 13 марта в США временно остановили транспортное сообщение с Европой и Канадой.
  • Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение.
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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости США Меланья Трамп Новости LifeStyle LifeStyle
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