На аукционе выставили неизвестные фото Фриды Кало: каждую из них оценили в 50 тысяч долларов

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Николас Мюрей (слева) с Фридой Кало (рядом с Мюреем)
Николас Мюрей (слева) с Фридой Кало (рядом с Мюреем) / Daily Art Magazine

На аукционе Sotheby's выставили 78 работ знаменитого американского фотографа Николаса Мюрея. Часть фотографий – это портреты известного художественного дуэта прошлого века Фриды Кало и ее мужа Диего Риверы.

Большинство представленных фотографий никогда не были ранее опубликованы. Поэтому и оценили их соответственно. Стартовая цена каждой фотографии – 15 тысяч долларов. Однако эксперты оценивают все снимки в 30-50 тысяч долларов, отметили в Sotheby's.

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Выставленная ныне серия фотографий – это величайшее наследие Мюрея, которое когда-либо появлялось на аукционе. В Sotheby's считают, что работы фотографа предоставляют захватывающее представление о культурном ландшафте Мексики с 20-х по 40-е годы ХХ века.

Фотографии Фриды Кало и ее мужа Диего Риверы выставили на аукционе: смотрите фотогалерею

Заметим, что взаимоотношения Кало и Мюрея не ограничивались творческим сотрудничеством. За известными на весь мир портретами художницы, которые сделал именно Мюрей, стоят 10-летние романтические отношения.

Портрет Фриды Кало, сделанный Николасом Мюреем

Они познакомились в 1931 году. Мюрей тогда развелся со второй женой, а Кало уже третий год была женой Риверы. Фотограф предлагал художнице закончить несчастливые отношения с ее мужем и выйти за него. Хоть Кало и не согласилась, и после завершения их романа в 1941 году они остались друзьями вплоть до смерти художницы.

Портрет Фриды Кало, сделанный Николасом Мюреем

Предлагаем освежить в памяти, какие прекрасные работы создал Мюрей с участием Фриды Кало (на аукционе их нет).

Портреты Фриды Кало, сделанные Николасом Мюреем (не являются частью аукциона Sotheby's): смотрите фото

 

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Теги: LifeStyle Новости культуры Фотоновости Новости LifeStyle Исскусство
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