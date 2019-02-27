На данный момент ни с кем переговоров не ведем, – НОТУ о подборе участников на Евровидение-2019

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Евровидение-2019
Евровидение-2019 / Instagram / @eurovision.ua

После скандального отказа победительницы Нацотбора Евровидение-2019 MARUV представлять Украину в Израиле, в сети начали бурно обсуждать, кто же должен ехать в Тель-Авив. Однако в Национальной общественной телерадиокомпании Украины заявили, что пока никаких кандидатур не рассматривают.

PR-директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Виктория Сидоренко призналась, что на данный момент они не ведут переговоров ни с одним из участников Нацотбора. Об этом она заявила в прямом эфире Радио Свобода.

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Сегодня прямо сейчас на этот момент ни с кем новым мы переговоры пока не ведем. Мы рассматриваем все варианты по дальнейшему развитию этой ситуации, проводим консультации. Как общественный вещатель, мы уважаем выбор зрителей и, безусловно, результаты национального отбора и доверие зрителей. Поэтому когда Maruv не согласилась подписать договор, мы предложили такой договор участникам, которые заняли второе место и, соответственно, третье, когда второе место отказалось,
– прокомментировала ситуацию с представителем от Украины Виктория Сидоренко.

После этого PR-директор НОТУ добавила, что группы Freedom Jazz и Kazka отказались от участия в Евровидении-2019, когда те предложили им принять участие по телефону. По словам Виктории Сидоренко, они даже не знакомились с условиями договора.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Евровидение 2019
Источник: 24 Канал
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