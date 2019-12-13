На концерте Дженнифер Лопес станцевала со своей 74-летней мамой: безумное видео

Знаменитая американская певица Дженнифер Лопес продолжает ездить по городам США в рамках своего грандиозного турне. На одном из выступлений она подготовила для поклонников сюрприз: певица пригласила на сцену свою 74-летнюю маму и вместе с ней станцевала под зажигательные ритмы своего хита.

Соответствующий ролик появился на инстаграм-странице Дженнифер Лопес и сразу же вызвал огромный ажиотаж. Сама же артистка решила с юмором отметить, что именно от мамы ей передалась любовь к танцам и бешеная энергия.

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Люди часто спрашивают меня, откуда во мне столько энергии, драйва, где я беру свои танцевальные движения. Теперь вы знаете ответ,

– с юмором призналась Дженнифер Лопес.

На кадрах видно, как мама артистки Гваделупе Родригес охотно подтанцовывает под песни своей звездной дочери. Неожиданно для всех Джей Ло остановила выступление и пригласила на сцену мать. Гваделупе сначала смутилась, однако через считанные минуты станцевала вместе с певицей, чем вызвала овации в зале. Появление мамы Дженнфер Лопес было не случайным, в тот день она праздновала 74-ый день рождения. Поэтому в конце импровизированного перформанса артистка поздравила ее и подарила торт.

"Сколько себя помню, я вижу, как она танцует, смеется и освещает каждую комнату, в которой была. Она любила музыку, фильмы, истории и мюзиклы и верила в любовь ... И она вложила все это в меня. Ты сделала меня тем, кем я сейчас являюсь. Сегодня тебе 74 Мамочка, ты прекрасна как всегда, живая как всегда и все еще танцуешь как подросток ... Спасибо тебе за любовь ко мне, за все, что ты делаешь. С днем ​​рождения", – трогательно написала Дженнифер Лопес.

Пост Дженнифер Лопес получил бешеную популярность в сети. Ролик просмотрели более 4 миллионов пользователей сети, около миллиона которых поставили видео лайк. Кроме этого, фанаты артистки устроили своеобразный флэшмоб с поздравлениями, разместив свои пожелания Гваделупе Родригес на странице Джей Ло.