На концерте Дженнифер Лопес станцевала со своей 74-летней мамой: безумное видео

19 Читати новину українською
Дженнифер Лопес показала свою маму / Instagram / @jlo

Знаменитая американская певица Дженнифер Лопес продолжает ездить по городам США в рамках своего грандиозного турне. На одном из выступлений она подготовила для поклонников сюрприз: певица пригласила на сцену свою 74-летнюю маму и вместе с ней станцевала под зажигательные ритмы своего хита.

Соответствующий ролик появился на инстаграм-странице Дженнифер Лопес и сразу же вызвал огромный ажиотаж. Сама же артистка решила с юмором отметить, что именно от мамы ей передалась любовь к танцам и бешеная энергия.

Читайте также: Дженнифер Лопес продемонстрировала главный антитренд сезона: фото

Люди часто спрашивают меня, откуда во мне столько энергии, драйва, где я беру свои танцевальные движения. Теперь вы знаете ответ,
– с юмором призналась Дженнифер Лопес.

На кадрах видно, как мама артистки Гваделупе Родригес охотно подтанцовывает под песни своей звездной дочери. Неожиданно для всех Джей Ло остановила выступление и пригласила на сцену мать. Гваделупе сначала смутилась, однако через считанные минуты станцевала вместе с певицей, чем вызвала овации в зале. Появление мамы Дженнфер Лопес было не случайным, в тот день она праздновала 74-ый день рождения. Поэтому в конце импровизированного перформанса артистка поздравила ее и подарила торт.

"Сколько себя помню, я вижу, как она танцует, смеется и освещает каждую комнату, в которой была. Она любила музыку, фильмы, истории и мюзиклы и верила в любовь ... И она вложила все это в меня. Ты сделала меня тем, кем я сейчас являюсь. Сегодня тебе 74 Мамочка, ты прекрасна как всегда, живая как всегда и все еще танцуешь как подросток ... Спасибо тебе за любовь ко мне, за все, что ты делаешь. С днем ​​рождения", – трогательно написала Дженнифер Лопес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Пост Дженнифер Лопес получил бешеную популярность в сети. Ролик просмотрели более 4 миллионов пользователей сети, около миллиона которых поставили видео лайк. Кроме этого, фанаты артистки устроили своеобразный флэшмоб с поздравлениями, разместив свои пожелания Гваделупе Родригес на странице Джей Ло.

Поздравления на Андрея: лучшие поздравления в День Ангела
сегодня
2562
Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости США Дженнифер Лопес
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 11:24 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 6-8 декабря
Уляна Журба 26
12 декабря 21:31 "Спинка" для кролика: кто стал прототипом Джессики Рэббит из культового фильма-фэнтези
Юлія Девда 163
12 декабря 19:15 Как узнать имя жениха или мистические гадания на Андрея в домашних условиях
Юліана Вінтюк 22806
12 декабря 18:23 Куда пойти зимой в Киеве: подборка самых ярких событий
Уляна Журба 86
12 декабря 17:30 10 лучших фильмов о любви, которые вас не разочаруют
Юлія Турелик 445
Новости
Больше новостей
Залиште відгук