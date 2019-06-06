На волне в океане или между звезд за секунды: потрясающие фото с цифровой выставки

Представьте себе, как земля ускользает из-под ног и вы оказываетесь на волне в океане, или как все вокруг зарастает цветами, включая вас, как по вам ползут обрывки фраз из писем Ван Гога к брату Тео, в которые художник вкладывал всю свою боль и любовь к этому миру. Образы, пейзажи, все меняется за секунды – умножается, рассыпается, деформируется, исчезает, поглощает. И в центре этого – вы.

Центр цифрового искусства, или "Мастерская света" в Париже, это точка пересечения искусства ХХ века и современных технологий. Теперь все желающие могут не просто приобщиться к прекрасному, но и стать его частью.

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Выставка, посвященная Ван Гогу, в "Мастерской света"

Цифровую жизнь в нем обеспечивают 140 современных лазерных проекторов. С помощью них картины "выводят" на всю поверхность помещений – пол, потолки и 10-метровые стены. Выглядит это потрясающе – человек больше не является посторонней наблюдательницей/наблюдателем, а оказывается внутри картины, взаимодействует с ней.



Выставка, посвященная Густаву Климту, в "Мастерской света"

В "Мастерской света" вы имеете возможность пережить водоворот эмоций, буквально завернувшись в картины и опыт того человека, который их создал. Это грандиозный проект, который, сочетая изображения и музыку, создает мощный эффект погружения в альтернативную реальность. Цвета проходят не через вас, а разлагаются в вас. Это тот момент, когда можно утверждать – искусство произошло.

Чем удивляет самый масштабный мультимедийный арт-центр в мире и ччто там экспонируют сейчас – читайте в материале 24 канала.



Выставка в "Мастерской света"



Выставка в "Мастерской света"



Выставка в "Мастерской света"



Выставка в "Мастерской света"



Выставка в "Мастерской света"

Потрясающие художественные выставки в "Мастерской света": смотрите фото

Все фото – Atelier des Lumières