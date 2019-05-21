Не только Starbucks: в последней серии "Игры престолов" фанаты заметили очередной ляп

Долгожданный сериал "Игра престолов" дошел до своего логического завершения. В воскресенье, 19 мая, американские фанаты увидели последний 6 эпизод сериала, в то время как украинцы смогли его оценить только на следующий день. Следовательно, на детальный просмотр серии было немало времени, из-за чего придирчивые фанаты успели увидеть очередной ляп.

Известно, что съемки финального 8 сезона сериала "Игра престолов" длились около двух лет. На съемки каждой серии были задействованы сотни актеров, а бюджета хватил бы на создание нескольких качественных фильмов. Следовательно, поклонники экранизации серии книг "Песнь льда и пламени" ожидали, что он будет иметь по-настоящему качественную "картинку".

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Но начиная с 4 серии фанаты каждый раз замечали новые недостатки постпродакшина сериала. Сначала на столе у Дейнерис заметили стакан известной американской сети кафе Starbucks, в котором, по словам продюсеров, был травяной чай.



Напиток Starbucks в одной из сцен 4 серии 8 сезона "Игры престолов" / Скриншот

Впоследствии фанаты заметили, как правая железная рука Джейми Ланнистера стала "живой", но потом оказалось, что это был фейк.



"Фейковый" ляп в "Игры престолов" / TMZ

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Но сейчас есть еще одни достоверные доказательства, что создатели серила "Игра престолов" таки недосмотрели определенные детали. В 6 серии на 46-й минуте в сцене совета лордов Вестероса фанаты заметили две пластиковые бутылки с водой, которые стояли у ног героев. Одна - возле Сэмвелла Тарли, другая - около Давоса Сиворта. Создатели сериала пока никак не прокомментировали очередной инцидент на съемочной площадке.



Ляп с пластиковой бутылкой в "Игре престолов" / Instagram / @gotsurvives



Ляп с пластиковой бутылкой в "Игре престолов" / Instagram / @gotsurvives

Что такое "Игра престолов"?

Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песни льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны лишь через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Том шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Сериал содержал всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.