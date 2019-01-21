Никаких гастролей по России: MARUV поставили условие для участия в Евровидении-2019

Певица MARUV победила в финале национального отбора на Евровидение-2019, но это еще не гарантирует ей участие в главном конкурсе в Израиле. Для того, чтобы представлять Украину артистка должна отказаться от концертов в России.

Такое условие певице выдвинула Национальная общественная телерадиокомпания, которая является заказчиком национального отбора конкурсанта для участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019".

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Сейчас НСТУ еще не приняла окончательное решение об участии MARUV в песенном конкурсе. Вокруг певицы разгорелся бурный скандал. Некоторые радуются за певицу и считает ее перспективной на конкурсе. Другая часть украинцев наоборот критикует ее победу, ведь MARUV неоднократно гастролировала по России.

Одно из условий договора, что предоставили победительнице Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение" MARUV, отказ от гастролей по России,

– заявили в Общественном.

У артистки запланированы сольные концерты на территории страны-агрессора в апреле. Они должны были пройти в Москве и Санкт-Петербурге.

Член правления НСТУ Александра Кольцова рассказала, что Общественное вещание еще не решило, будет ли подписывать договор с MARUV. Решение о том, кто же будет представлять Украину на Евровидении-2019 будет принято в течении 48 часов.

В свою очередь вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко раскритиковал певицу и отметил, что она не может представлять Украину, пока выступает в стране-агрессоре.

"Про Нацотбор на Евровидение. Могу еще раз повторить мысль очень многих: представителем Украины не может быть артист, который гастролирует в государстве-агрессоре, планирует делать это и в дальнейшем и не видит в этом ничего неприемлемого. Поэтому история с участником от Украины еще далеко не завершена", – сказал он.

Почему возник скандал вокруг участия MARUV на Евровидении-2019 от Украины?В финале нацотбора на Евровидение-2019 MARUV одержала победу и завоевала право представлять Украину на песенном конкурсе. По результатам голосования зрителей и жюри конкурса она получила 11 баллов. Многие украинцы выступили против того, чтобы артистка ехала на конкурс. Причиной жесткой критики стало то, что MARUV продолжает гастролировать по России. Сама девушка утверждает, что выступлениями на территории страны-агрессора может способствовать "миру между странами".



При этом Maruv заявила, что считает Крым территорией Украины, но не смогла однозначно ответить на вопрос о войне в Донбассе. Певица сказала, что это очень сложный вопрос для нее, ведь ее близкие потеряли дома на Донбассе, и ей об этом очень трудно говорить. Maruv добавила, что "хочет, чтобы наступил мир, и чтобы наконец это закончилось".