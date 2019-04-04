Ночь с Моной Лизой: сервис Airbnb и Лувр разыгрывают уникальный лот

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Лувр ночью
Лувр ночью / Getty Images

Популярный сервис аренды жилья Airbnb и один из самых известных музеев мира Лувр объявили уникальный розыгрыш – фантастическая ночь в музее для двоих. Сюрпризов обещают вдоволь.

Ценители высокого искусства смогут исследовать Лувр после его закрытия. Сопровождать счастливчиков будет персональный VIP-гид. Раньше это было доступно только первым лицам государств.

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Далее вы сможете поболтать за коктейлями с Моной Лизой.


Победители проведут ночь с Моной Лизой

Затем вы отправитесь на ужин с Венерой Милосской, а готовить для вас будет личный шеф-повар.


Вас будет угощать личный шеф-повар

После вас ждет закрытый концерт в апартаментах самого Наполеона III.


Вы сможете насладиться закрытым концертом

Завершится удивительный вечер в легендарной пирамиде. А утром вас ждет настоящий парижский завтрак в постель.


В пирамиде Лувра вам, наверное, еще не приходилось спать?)

Чтобы принять участие в розыгрыше, вам нужно ответить на вопрос "почему именно вы должны составить компанию Мони Лизе?". Желающих воспользоваться такой возможностью, очевидно, будет много, поэтому и обоснование с вашей стороны должно быть весомым. Заявки будут принимать до 12 апреля. А победителей Лувр будет ждать 30 апреля.

Регистрироваться здесь.

Лувр и Airbnb разыгрывают ночь в музее: видео

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Исскусство Путешествия Новости Франции Новости культуры
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