Норвежский викинг стал секс-символом НАТО: соблазнительные фото

Лейтенант Королевского флота Норвегии Лассе Матберг стал секс-лицом самых мощных со времен холодной войны учений НАТО Trident Juncture-2018.

Благодаря Лассе Альянс популяризирует себя в социальных сетях.

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Благодаря пикантным и сексуальным фотографиям норвежского лейтенанта международная организации делает себя ближе к людям. Кроме того, лицо Матберга можно было увидеть на постерах нынешних соревнований НАТО.

Кроме участия в упражнениях, норвежский красавец записал видеоролик к учениям, пообщался с руководством НАТО, в частности, с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Это была такая большая честь – представлять мою страну и посетить новый штаб НАТО в Брюсселе, Бельгии,

– написал Матберг под роликом, который опубликовал в своем Instagram.

Instagram лейтенанта-красавца взорвал интернет своими соблазнительными фото. Кроме сообщений о военных учениях и работе, Матберг часто публикует снимки с отдыха и походов в тренажерный зал.