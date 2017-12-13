Норвежский викинг стал секс-символом НАТО: соблазнительные фото

640 Читати новину українською
Лейтенант Королевского флота Норвегии Лассе Матберг
Лейтенант Королевского флота Норвегии Лассе Матберг / Фото из соцсетей

Лейтенант Королевского флота Норвегии Лассе Матберг стал секс-лицом самых мощных со времен холодной войны учений НАТО Trident Juncture-2018.

Благодаря Лассе Альянс популяризирует себя в социальных сетях.

Читайте также: Обнаженные австралийские пожарные снялись для календаря: горячие фото

Благодаря пикантным и сексуальным фотографиям норвежского лейтенанта международная организации делает себя ближе к людям. Кроме того, лицо Матберга можно было увидеть на постерах нынешних соревнований НАТО.

Кроме участия в упражнениях, норвежский красавец записал видеоролик к учениям, пообщался с руководством НАТО, в частности, с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Это была такая большая честь – представлять мою страну и посетить новый штаб НАТО в Брюсселе, Бельгии,
– написал Матберг под роликом, который опубликовал в своем Instagram.

Instagram лейтенанта-красавца взорвал интернет своими соблазнительными фото. Кроме сообщений о военных учениях и работе, Матберг часто публикует снимки с отдыха и походов в тренажерный зал.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

October 2017 vs October 2018 After teaming up with @stadionparkklinikken one year ago, healthier food choices along with being more active on a daily basis has been a big part of my life ‍♂️??‍♂️‍♂️ Last fall I wanted to feel better, to have more energy in general and to be able to maintain a healthier weight - I just wanted to be a better version of me ‍♂️ And I’m proud to say that with genuine coaching by the #stadionparkklinikken staff and alot of hard work and effort I’m on the right path to reach my goal #TransformationTuesday Hopefully this post can motivate some of you guys who is in the same situation I was in - you can ALL do it! That being said I wish you all a good, active week #PersonalTraining #Physiotherapy #Chiropractor #Weightloss #Performance #Motivation #Crossfit #Fit #Results #HealthyLifestyle #ActiveLifestyle #JustDoIt

Допис, поширений Lasse Løkken Matberg (@lasselom)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Water you doing this summer? #spain #españa #poolboy #piscinero @hermanberger

Допис, поширений Lasse Løkken Matberg (@lasselom)

 

Теги: LifeStyle НАТО Секс
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Не только Меган Маркл: 10 платьев дизайнера Стеллы Маккартни, которые надевали звезды
13 сентября 16:14 Не только Меган Маркл: 10 платьев дизайнера Стеллы Маккартни, которые надевали звезды
164
Это будет очень интересный сезон, – ведущий Григорий Решетник рассказал о шоу "Холостяк 9"
13 сентября 15:53 Это будет очень интересный сезон, – ведущий Григорий Решетник рассказал о шоу "Холостяк 9"
290
Появились новые детали супружеских отношений Дональда и Мелании Трамп
13 сентября 15:26 Появились новые детали супружеских отношений Дональда и Мелании Трамп
616
Сару Джессику Паркер обвиняют в краже украшений: актриса все отрицает
13 сентября 16:51 Сару Джессику Паркер обвиняют в краже украшений: актриса все отрицает
119
Королева Иордании приняла участие в открытии детского дома: красноречивые фото
13 сентября 17:14 Королева Иордании приняла участие в открытии детского дома: красноречивые фото
92
Смерть рэпера Мак Миллера: в СМИ появились новые детали трагедии
13 сентября 17:39 Смерть рэпера Мак Миллера: в СМИ появились новые детали трагедии
757
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук