Музыкальные новинки января: 10 песен, которые стоит услышать в новом году

Январь порадовал не только синглами и новыми клипами, но и полноценными альбомами. Balthazar и James Blake, например, все праздники работали, чтобы выдать крутой результат, пока все только начинают выходить из майонезной комы. Берите пример!

Среди всего музыкального многообразия Lifestyle 24 выбрал 10 музыкальных премьер января, которые считаем достойными вашего внимания. Давайте начинать год с хорошей музыки!

Balthazar – Fever (альбом)

Бельгийский коллектив Balthazar представил новый альбом "Fever". Предыдущая их работа датирована 2015 годом – альбом "Thin Walls" был первым. После него музыканты взялись за собственные сольные проекты: Джинте Депрез выступает как J.Bernardt, а Маартен Деволдере известен также как Warhaus.

Однако через четыре года музыканты вновь объединились, чтобы выдать крутой материал. В новый альбом вошло 11 композиций, часть из которых представлена впервые. Весь альбом тягучий и теплый! Слушать его – словно пить теплое какао в постели, вот поверьте. К тому же, в лучших традициях, альбом можно не только послушать, но и заказать в виде пластинки.

Альбом Balthazar – Fever на:

Google Music

iTunes

Balthazar – Fever (слушать онлайн)

Foals – Exits

Британцы Foals молчали целых четыре года (последний полноформатный альбом вышел еще в 2015 году) и лишь мучили своих фанатов бесконечными тизерами. И вот наконец! Группа презентовала новый сингл и клип на него – "Exits".

Также известно, что сингл "Exits" войдет в первую часть будущего двойного альбома "Everything Not Saved Will Be Lost". Выход первой части запланирован на 8 марта, он уже доступен для предпродажи. А вот вторую часть придется ждать дольше – релиз намечен на осень этого года.

Что касается клипа, то в нем засветился актер Айзек Хэмпстед-Райт, который известен по роли Брана Старка в сериале "Игра престолов".

Foals – Exits (слушать онлайн)

James Blake — Assume Form (альбом)

Пусть сейчас только начало года, но, кажется, один из лучших альбомов 2019 года уже презентован. Звезда электронной сцены James Blake вернулся с новым альбомом "Assume Form", а критики наперебой советуют к его ознакомлению.

"Assume Form" – спокойный, менее депрессивный и даже романтичный, если его сравнивать с предыдущими работами музыканта. Вместе с Джеймсом к альбому присоединились Metro Boomin, Трэвис Скотт (наверное, один из самых известных рэперов сегодня), испанская певица Розалия, André 3000 из Outcast (один из лучших MC в мире) и Moses Sumney (автор одной из лучших песен прошлого года). Разве можно с таким составом создать что-то плохое? Вопрос риторический.

Предельное спокойствие, размеренный темп, уместный вокал, романтика и грусть, модный саунд и местами очень странные мелодии – то, что делает этот альбом не похожим ни на один другой. Этот альбом обязателен к прослушиванию в какой-нибудь тихий вечер пятницы, когда будет место только для ваших мыслей и мастерства одного из лучших (после этого альбома, это уже без сомнения) сонграйтеров настоящего.

Слушать альбом James Blake – Assume Form на:

Google Music

iTunes

James Blake – Assume Form (слушать онлайн)

Hozier – Almost

Ирландский певец и музыкант Hozier презентовал новый трек "Almost (Sweet Music)", который войдет в долгожданный полноформатный (и кстати, первый за четыре года) альбом "Wasteland, Baby!". Премьера альбома намечена на 1 марта, однако артист уже опубликовал и обложку, и даже треклист.

На пластинке будут ранее выпущенные синглы "Nina Cried Power" и "Movement". Всего в альбом войдет 14 треков.

Hozier – Almost (слушать онлайн)

The Killers – Land of the Free

The Killers презентовали композицию "Land Of The Free", а также клип на нее. Хочется отметить здесь заполитизированность данной работы, ведь раньше музыканты сохраняли достаточно нейтральные позиции, но сама песня миролюбива, без призывов.

Мелодичный трек затрагивает внутренние проблемы США и мексиканских эмигрантов, а госпел-хор в припевах точно вызовет слезы на глазах у американских патриотов. В песне говорится о разделении семей, массовых арестах, необходимости контроля над оружием и о стене на границе США с Мексикой, строительство которой настойчиво лоббирует президент Америки Дональд Трамп. Все сопровождается кадрами, снятыми на границе между США и Мексикой.

Фронтмен Брэндон Флауэрс рассказал о песне в интервью Beats 1:

Я думаю, что сейчас настало то самое время. Основная причина в том, что мы устали от всего этого. Для меня все началось с Сэнди-Хук (массового убийства в школе, примеч). Это повлияло на меня как на отца, а потом пошли и другие истории. Эрик Гарнер, Трейвор Мартин (афроамериканцы, погибшие от рук полицейских, примеч), ситуация на мексиканской границе. Все это не соответствует ценностям, на которых, как я думал, основана моя страна,

– заявил он.

"Land Of The Free" – это первый сингл из будущего альбома, релиз которого запланирован на конец 2019 – начало 2020 года. Пока не известно, будет ли весь альбом придерживаться такого же политического курса, как первый сингл.

The Killers – Land Of The Free (слушать онлайн)

Bonobo – Ibrik

Саймон Грин, выступающий под псевдонимом Bonobo, представил новый трек "Ibrik" в рамках серии миксов Fabriclive. Новинку от любимца электронной сцены просто невозможно обойти вниманием!

Лаконичные переходы, узнаваемый и заниженный темп – это то, что характеризует треки Bonobo. Как говорится, это то, за что его так любят слушатели. Появилось немного информации о новом альбоме – релиз "Fabric Presents Bonobo" намечен аж на декабрь 2019 года.

Bonobo – Ibrik (слушать онлайн)

HÆLOS – Kyoto

Для британцев январь выдался очень продуктивным! Электронщики Hælos презентовали сингл "Kyoto", который войдет в новую пластинку. Второй альбом лондонского квартета "Any Random Kindness" презентуют 10 мая этого года.

"Kyoto" – это качественный трип-хоп, который смешивают с элементами других жанров. Даже невооруженным ухом можно услышать в треке эхо Radiohead и Massive Attack.

HÆLOS-Kyoto (слушать онлайн)

Скрябин – Сонце замість шапки

Андрей Кузьменко всегда будет жить в сердцах своих поклонников. Его тексты не теряют актуальности, сколько бы лет не прошло. Это доказывает опубликованная композиция "Сонце замість шапки". Оказалось, что после смерти музыканта осталось много отрывков песен, которые Кузьма не успел опубликовать.

"Сонце замість шапки" – одна из них. Участники группы "Скрябин" использовали архивные записи Кузьмы и записали общую фонограмму. Первый куплет песни исполняет Скрябин, а второй спела бэк-вокалистка коллектива Ольга Лизгунова.

Скрябин – Сонце замість шапки (слушать онлайн)

Lamb – Armageddon Waits

Британский музыкальный дуэт Lamb выпустили новую композицию "Armageddon Waits", которой объявили о выходе седьмого студийного альбома. Последняя полноформатная пластинка выходила еще в 2014 году. Известно, что альбом будет называться "SECRET OF LETTING GO", а услышать мы его сможем уже 26 апреля 2019 года.

Что касается новой композиции, то здесь обошлось без сюрпризов. Качественный трип-хоп, узнаваемый "бристольский саунд" и элементы драм-н-бейс не дадут вам скучать!

Lamb – Armageddon Waits (слушать онлайн)

Выступление месяца: Том Йорк в студии Electric Lady Studios

И напоследок рекомендуем прослушать выступление Тома Йорка в нью-йоркской студии Electric Lady Studios. Музыкант исполнил три композиции к фильму "Суспирия".

Также Йорк исполнил песню "Bloom" из альбома Radiohead "King Of Limbs". Том Йорк отметил, что его коллекция неизданного материала будет опубликована 22 февраля в цифровом формате "на всех авторитетных (и сомнительных) потоковых сервисах".

Мы оставляем все четыре композиции, включайте наполную!

Thom Yorke – Suspirium (Live from Electric Lady Studios) – слушать онлайн

Thom Yorke – Open Again (Live from Electric Lady Studios) – слушать онлайн

Thom Yorke – Unmade (Live from Electric Lady Studios) – слушать онлайн

Thom Yorke – Bloom (Live from Electric Lady Studios) – слушать онлайн