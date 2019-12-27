Где встретить Новый год во Львове: подборка интересных ресторанов

До Нового года осталось совсем мало времени, поэтому время думать, как встретить главное событие года. Если вы еще не выбрали, где именно будете встречать Новый год – то мы сэкономили вам время и выбрали список ресторанов, которые вас точно не разочаруют. Если же вы живете в другом городе, то советуем посетить сказочный Львов, который зимой похож на настоящую сказку.

Встреча Нового года – всегда особый момент. Для этого торжественного события мы выбираем лучший наряд, тщательно продумываем блюда, которые будут на новогоднем столе, декор, атрибутику и еще множество других мелочей, которые так важны для начала нового периода в жизни.

Если же вы хотите действительно отдохнуть и насладиться ярким событием, то оставляйте дома оливье и бутерброды, и отправляйтесь в ресторан, в котором вас ждут развлечения, вкусная еда, приятные люди и незабываемые впечатления.

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Где встретить Новый год во Львове: список ресторанов

CRAFT&KUMPEL’ НА ПЛОЩАДИ РЫНОК

Вас ожидает праздничная атмосфера и великолепная музыка всего лишь за 600 гривен. В цену входит бокал игристого + сет фирменных закусок. Заплатив 1500 гривен – вы получаете 4 подачи блюд от шефа и крафтовый алкоголь! В стоимость входит: входной билет, резерв места, бокал Prosecco и площадка для танцев и веселья! А дальше заказывайте в меню все, что вам захочется!

Встречайте Новый 2020 в центре города

ТЕАТР ПИВА "ПРАВДА"

В программу празднования Нового года входит ПРАВДА-orchestra и группа Cover Jam на главной сцене, группа Easy Company Duo в зале Underground, ведущий Ромко Колобок, фотограф, безлимит разливного пива, новогоднее меню и подарки. Стоимость с человека – 2100 гривен (с карточкой Lokal на 100 грн дешевле).



Встречайте Новый год весело и ярко

ГРУШЕВСКИЙ CINEMA&JAZZ

Ресторан подготовил для посетителей особую тематику, которая близко связана с кинематографом. Организаторы сделали все, чтобы каждый гость почувствовал себя в этот вечер настоящим звездным гостем на красной дорожке! Если Вы никогда не посещали церемонию Oscars, то в новогоднюю ночь, вы ее точно прочувствуете. Режиссером праздника будет креативный и яркий ведущий Юрий Король

Шеф ресторана готовит специальное меню, которое удивит гурманов. Вас ожидает настоящий голливудский фотограф, роскошная фотозона и звездные декорации. А особую праздничную атмосферу придаст легендарный Kadillac band.

Стоимость празднования на одного человека – 3000 гривен. Начало 31 декабря в 22 часа.

ПАБ "КУПІЦА"

Атмосфера стильного львовского паба, отличное настроение, аппетитные блюда, внимательное качественное обслуживание – в пабе будет весело, вкусно и уютно, как дома. Гостей ждет живое исполнение песен от группы Brevis band. Современная иностранная и украинская музыка, которая заставит натанцеваться вволю.

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Стоимость празднования в пабе "Купица" – 1350 гривен с человека. В эту сумму входят: новогоднее меню с блюдами на выбор, 100 гривен в напитки, шампанское от заведения за каждый стол.



Меню паба "Купица"

РЕСТОРАН "АТЛЯС"

В ресторане "Атляс" вас ждет камерная, аутентичная атмосфера старого Львова в сопровождении вкусных и изысканных блюд, живой музыки, внимательного обслуживания и магии ночной площади Рынок. Начнется действо 31 декабря в 22:00.



Меню в ресторане "Атляс"

КЛУБ MALEVICH

Malevich Night Club готовит для посетителей драйвовую вечеринку по доступной цене. Хедлайнер вечера – Micik Gonibez, ведущая Новогодней Ночи – Nastia Chernikina. Вход в клуб и столик (меню) – от 1399 гривен с 1 гостя. Вход в клуб – от 499 гривен с 1 гостя. Начнется вечеринка 31 декабря в 22 часа.



Оторвись со своими друзьями на полную

CAFE 1

Изысканное вино и праздничные блюда, тихая музыка, и никакой гиперпрограмы – это магия встречи Нового года вместе с ближними! В эту новогоднюю ночь вы попутешествуете во Львов начале прошлого века.

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В этом году винотека предлагает 2 опции встречи Нового года: внутри помещения или на закрытой утепленной стеклянной террасе с видом на старинный город. Стоимость празднования Нового Года в винотеке Cafe1 – 750 гривен на 1 человека (при заказе минимум на 2 гостей). В стоимость входит рыбное или мясное праздничное меню: итальянские и французские закуски, изысканные салаты, элегантные деликатесные блюда, десерты, Prosecco. Готовьтесь праздновать новогоднюю ночь до 4 утра



Встреча Нового года в винотеке подарит вам прекрасные впечатления и воспоминания